La petite amie de 24 ans de Dolph Lundgren explique comment elle est tombée amoureuse de l’acteur

À 24 ans, elle a 40 ans sa cadette, mais le couple a parlé dans une interview plus tôt cette année de leur amour l’un pour l’autre – Emma admettant même qu’elle ne savait pas qui il était lorsqu’elle l’a rencontré pour la première fois.

Assez généralement pour Dolph, lui et Emma se sont rencontrés au gymnase.

C’était un échange apparemment anodin, l’homme de 63 ans partant ensuite voyager pendant un certain temps, mais à son retour, les deux se sont remis à parler.

Emma admet qu’elle ne savait pas qui il était et a dû être informée par un collègue de travail. « Il m’a dit qu’il était suédois et qu’il aimait l’action et la boxe