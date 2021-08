7 marques d’alcool de célébrités : George Clooney, Kendall Jenner, P-Diddy

Panasonic dp-ub820efk

Lecteurs blu-ray Panasonic DP-UB820EFK Pas de compromis entre la qualité d'image et le son. Notre lecteur Blu-ray Ultra HD UB820 reproduit fidèlement la vision du réalisateur. Sa technologie de traitement unique maximise la beauté du contenu 4K. Technologies d'imagerie uniques pour une expérience cinématographique digne d'Hollywood Le lecteur Blu-ray Ultra HD modèle 4K PRO HDR de Panasonic comprend un processeur HCX pour Blu-ray Ultra HD et des technologies d'imagerie uniques pour une qualité d'image exceptionnelle. Les couleurs et la reproduction HDR précises qui constituent les éléments essentiels du format Ultra HD sont à la base des images haute définition. Vous pouvez ainsi profiter d'une expérience visuelle inédite. * L'abréviation HCX signifie « Hollywood Cinema Experience ». * Supervisé par le Panasonic Hollywood Laboratory Désormais, le contenu en ligne est également au format 4K Puisque la distribution de vidéos 4K sur internet est maintenant prise en charge par NETFLIX et YouTube, une grande variété de contenu de haute qualité est désormais à votre portée. Les signaux vidéo haute définition sont traités par le processeur Chroma original 4K haute précision de Panasonic, pour des images d'une précision et d'une beauté inégalées. Processeur HCX pour Blu-ray Ultra HD Notre lecteur Blu-ray Ultra HD 4K PRO HDR comprend un processeur HCX pour Blu-ray Ultra HD et des technologies d'image uniques pour une qualité exceptionnelle. Les couleurs et le HDR qui constituent les éléments essentiels de l'Ultra HD sont à la base des images haute définition. Vous pouvez profiter d'une expérience visuelle inédite. Faites l'expérience d'images 4K époustouflantes Prise en charge de plusieurs HDR Les lecteurs Ultra HD Blu-ray de Panasonic prennent en charge plusieurs formats HDR, tels que HDR10, qui est le format HDR standard pour les films et les disques Blu-ray UHD. Maintenant, ils prennent en charge la lecture HDR des métadonnées dynamiques HDR10+, la norme de nouvelle génération. Et ils sont compatibles avec Dolby Vision et Hybrid Log-Gamma. L'effet synergique obtenu avec les technologies d'image de haute qualité originales de Panasonic permet une expression encore plus précise de l'image. Contenu HDR Une meilleure optimisation du HDR Les technologies de traitement d'image originales de Panasonic atteignent des images HDR avec une définition plus élevée. Le mappage tonal est utilisé pour ajuster le niveau de luminosité du contenu. Et même les images HDR provenant de séquences HDR10 et TV ordinaires, qui ne prennent pas en charge les nouveaux formats spéciaux tels que HDR10 + et Dolby Vision. Des couleurs et des détails exceptionnels Les technologies de Panasonic Hollywood Laboratory, qui constituent la base de la recherche et développement des disques Blu-ray, sont mises en œuvre dans le traitement 4K Chroma unique de haute précision de Panasonic. Les signaux de couleur des images 4K (4:2:0) sont interpolés en 4K (4:4:4) par l'intermédiaire d'un procédé...