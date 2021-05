Le documentaire sur le meurtre de Biggie et Tupac avec de «  nouvelles preuves  » est publié

Un nouveau documentaire sur les meurtres de Tupac Shakur et Biggie Smalls devrait sortir.

Dernier homme debout vient du cinéaste britannique Nick Broomfield et prétend avoir de «nouvelles preuves» qui n’ont jamais été entendues auparavant.

Il fait suite à son documentaire de 2002 Biggie et Tupac, qui se concentrait sur Suge Knight, le PDG en disgrâce du légendaire label de musique rap Death Row Records, et son implication présumée dans leur mort.

Interrogeant des personnes proches de Tupac et Biggie, le nouveau communiqué allègue que la corruption policière était au cœur de leurs meurtres et de l’absence d’arrestations et de condamnations au cours des 25 années qui ont suivi.