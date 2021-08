La bande-annonce documentaire de Schumacher apporte l’icône de course à Netflix en septembre

Michael Schumacher est considéré comme l’un, sinon le meilleur, des pilotes de la longue histoire de la Formule 1. Avec ses records apparemment incassables qui viennent d’être battus par le pilote Mercedes, Lewis Hamilton, beaucoup considèrent encore Michael Schumacher comme le meilleur pilote de tous les temps, et ces mêmes fans sont devenus fous lorsque Netflix a annoncé un documentaire sur Schumacher. Sortie le 15 septembre 2021, les fans de Formule 1 du monde entier ont marqué leurs calendriers pour la journée. Les documentaires sportifs s’améliorant d’année en année, prenant Conduire pour survivre,et Tout ou rienà titre d’exemple, il ne devrait y avoir aucune raison pour laquelle les fans ne s’attendent pas à ce que ce documentaire réalise le même exploit.

Schumacher contient des images inédites de la vie de Michael Schumacher et présente des interviews d’amis et de membres de la famille, ainsi que de collègues de Formule 1, tels que Sebastian Vettel, Jean Todt, Mika Hakkinen, Damon Hill et même David Coulthard. Commençant par Schumacher dans la célèbre Ferrari rouge sur l’un des circuits les plus emblématiques de l’histoire, Monaco, tout en racontant brièvement sa passion pour la perfection, avant de s’arrêter pour souligner son humble passé, où son père raconte les luttes que Michael a dû traverser, convertir la passion en métier, en utilisant des pneus usagés des karts d’autres coureurs, et gagner des courses sur ces pneus usagés, quelque chose de vraiment spécial.

Les voix off et les interviews de ses amis et de sa famille, y compris ses enfants, et plus particulièrement son fils Mick, qui a lui-même fait ses débuts en F1 cette saison, dans l’équipe HAAS F1, gardant l’héritage de son père vivant, sont très présents. Ensuite, la bande-annonce passe aux affaires, avec un changement radical dans la musique et le ton de la bande-annonce, mentionnant brièvement les précédentes légendes de la F1 telles que Prost et Senna, et soulignant son approche pratique et son attitude dans son travail. La bande-annonce montre ensuite un montage de ses courses et de sa vie personnelle, y compris des mouvements brillants sur ses adversaires, et lui dansant avec ses amis et sa famille. La bande-annonce se termine par son saut emblématique sur le podium avant de passer au titre, et la même caméra embarquée que nous avons vue au début de la bande-annonce, à Monaco, avant que la bande-annonce ne se termine avec le son incroyable de sa Ferrari.

Avec la date de sortie choisie à dessein pour correspondre à ses débuts en Formule 1, le documentaire semble se concentrer non seulement sur qui il était en tant que pilote, mais aussi sur un homme, un mari et un père, ce qui a été grandement apprécié. Accumulant 91 victoires incroyables tout au long de sa carrière, avec sept championnats du monde, la plupart remportés par n’importe quel pilote de l’histoire, à égalité avec Lewis Hamilton, qui semble déterminé à battre le record, les cinéastes ont confirmé que le documentaire comprend des images inédites et des interviews. , quelque chose que les fans attendent désespérément, après que la famille Schumacher soit devenue plutôt privée, à la suite de son incident de ski, laissant Michael avec de graves blessures, dont il est toujours en convalescence.

Avec ses fans prêchant des messages d’espoir à leur héros et son héritage inégalé chez Ferrari, les fans espèrent que Schumachersera un documentaire indispensable pour la nouvelle vague de fans de Formule 1, qui sont relativement plus jeunes et n’ont pas eu la chance de voir Schumacher gagner des courses en temps réel. Jusqu’à la sortie, les fans n’attendent que cette bande-annonce de Netflix à laquelle s’accrocher et avec un message fort, fort et puissant. #KeepFightingMichael.

Sujets : Netflix