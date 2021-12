7 films à voir dès maintenant pour ne pas rater Anne With an E

Logitech M190 Souris sans fil, design ambidextre, durée de la batterie 18 mois avec mode économie d’énergie, récepteur USB, contrôle précis du curseur + défilement, large molette de défilement - Gris

CONFORT SANS FIL : Forme profilée et ergonomique suivant les courbes naturelles des grandes mains. Placez vos doigts dans la position idéale grâce aux boutons creusés pour un confort du matin au soir CONNEXION SANS FIL SANS DÉCALAGE : Une liberté absolue avec la connexion sans fil jusqu’à 10 mètres et un bureau dégagé. PRÉCISION HAUTE QUALITÉ : Ne sacrifiez pas la qualité au bureau. Suivi de précision, défilement ligne par ligne et navigation simple transforment les clics ratés en mauvais souvenir FAITE POUR DURER : Conçue par le leader mondial du matériel nformatique, la M190 est la souris pour PC et ordinateur de bureau sur laquelle vous pouvez compter. Elle est fiable et faite pour durer PILE LONGUE DURÉE : Une utilisation sans souci jusqu’à 18 mois. La souris qui passe en mode économie d’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisée. Une pile AA est incluse