Spider-Man : No Way Home présente enfin Willem Dafoe

Le MCU est sur le point d’entrer sur un terrain de métafiction avec la sortie toujours plus proche de « Spider-Man: No Way Home », une cassette dans laquelle un grand nombre de références aux précédentes franchises de films du personnage seront présentées à travers l’arrivée de ses méchants. , ceci grâce au multivers, un élément qui sera d’une grande importance dans les prochaines phases de la franchise.

La première avancée du film a laissé un grand choc lorsqu’elle a révélé la participation d’Alfred Molina, chargé d’incarner le docteur Otto Octavius ​​​​de la saga Sam Raimi, en plus de présenter quelques indices sur la présence de Green Goblin, qui sera à nouveau joué par Willem Dafoe. Cela sera possible grâce à l’étroite collaboration de Sony Pictures pour le prêt de ces personnages à Marvel Studios.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmations officielles de la participation d’Andrew Garfield et Tobey Maguire, une nouvelle vidéo pour le film a présenté un premier aperçu de Dafoe sans son masque Green Goblin, qui est l’un des cinq méchants à ce jour. ont confirmé leur présence dans le film, notamment Electro (Jamie Foxx), Sandman et Lizard, qui vont apparemment former une équipe pour affronter l’arachnide.

La vidéo faisait partie de la convention virtuelle CCXP, dans laquelle Dafoe, Molina et Foxx avaient un panel spécial dans lequel ils partageaient leurs impressions respectives de leur retour dans l’univers Marvel. L’acteur a souligné que, bien qu’ayant considéré avoir fait du bon travail avec le premier film, il devinait que Marvel Studios aurait un moyen ingénieux de le faire revenir.

« Je connais le parcours d’Amy (Pascal, producteur des franchises Spider-Man chez Sony Pictures) elle m’a présenté Jon (Watts, réalisateur du film), j’ai été initié à l’idée avant de lire le scénario et ça sonnait beaucoup de plaisir et une bonne solution et quand nous sommes allés plus loin, j’ai aimé l’idée d’être revenu à quelque chose qui était le même, mais différent « , a commenté Dafoe.

L’acteur note qu’il a trouvé attrayant la tournure qu’ils ont donnée à son personnage à son retour. De nouvelles bandes-annonces pour le film ont également présenté Green Goblin chevauchant la planche à roulettes aérienne utilisée par James Franco dans « Spider-man 3 », et bien que la présence de Franco dans le film semble peu probable, certains soulignent qu’il s’agit simplement d’une référence visuelle au Raimi. saga. « Spider-Man: No Way Home » sortira en salles le 15 décembre.