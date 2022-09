Qui est Olivia Cooke, l’actrice qui interprète Alicent Hightower à l’âge adulte dans « La Maison du Dragon » ?

Le sixième épisode de « La Maison du Dragon » Il sera présenté en première le dimanche 25 septembre prochain. Ainsi, nous découvrirons la suite de l’histoire de nos protagonistes, 10 ans après les événements de la chapitre précédent. Ceci, en raison d’une importante saut dans le temps.

En ce sens, des acteurs comme Emilie Carey ils devront céder leur place à d’autres artistes, puisque leurs personnages seront adultes à partir de la seconde moitié du saison 1 de la préquelle à « jeu des trônes”. Ainsi, la fille de Otto High Tower sera joué par une autre célébrité britannique célèbre.

Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est Olivia Cookel’actrice qui joue Haute tour d’Alicent en tant qu’adulte dans la série hbo max « Maison du Dragon ». Alors découvrez votre Biographie et les faits les plus importants de sa carrière.

QUI EST OLIVIA COOKE ?

Olivia Cooke est une actrice britannique renommée, qui est devenue célèbre grâce à son rôle principal en tant que Emma Décody dans la serie « Motel Bates» (2013-2017). Elle a grandi dans le Grand Manchester, en Angleterre, fille d’un père policier et d’une mère vendeuse.

Il a étudié le théâtre à Collège de sixième d’Oldham et a agi pendant son enfance dans le Atelier du théâtre Oldham. Ainsi, il a joué dans les œuvres « West Side Story » Oui « Bal: La comédie musicale ». En 2012, il fait ses débuts professionnels dans une vidéo du groupe à succès One Direction, intitulé « trimestre d’automne» et qui a été présenté au « Debout toute la nuit : la tournée en direct ».

Bien qu’elle travaillait déjà comme actrice, elle était intéressée à postuler au prestigieux Académie royale d’art dramatique. Cependant, il n’a pas été accepté. Parmi ses projets les plus importants figurent « Vanity Fair », « Ouija » et « Sound of Metal ».

En 2014, Cook soutenu la campagneSauver les enfants”, lors de son apparition dans les publicités de bulgare. C’est une amie très proche de thomas mannson partenaire de tournage dans « Moi et Earl et la fille mourante« , aussi bien que Nicolas Peltz Oui freddie highmorede « Motel Bates ».

Concernant sa vie personnelle, elle était la petite amie de l’acteur Christophe Abbott, de 2015 à 2019. Il a également entretenu une relation avec ses collègues Alex Roe et Ben Hardy. Actuellement, son partenaire est l’interprète Jacob Ifane.

L’actrice dans une élégante robe noire (Photo: Olivia Cooke / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES D’OLIVIA COOKE

Nom complet : Olivia Kate Cooke

Date de naissance : 27 décembre 1993

Lieu de naissance : Oldham, Angleterre

Âge : 28 ans

Signe du zodiaque : Capricorne

Parents : Lindsay Wilde et John Cooke

Profession : Actrice

Années actives : 2012-présent

FILMS ET SÉRIES TÉLÉVISÉES D’OLIVIA COOKE

Olivia Cooke Films

2014: « Ruby’s Skin » (court métrage) en tant que Ruby

2014 : « Les plus silencieux » en tant que Jane Harper

2014: « Le Signal » comme Haley Peterson

2014: « Ouija » comme Laine Morris

2015: « Moi et Earl et la fille mourante » comme Rachel Kushner

2016: « The Limehouse Golem » comme Elizabeth « Lizzie » Cree

2016 : « Katie dit au revoir » en tant que Katie

2017: « Pur-sang » comme Amanda

2018 : « Ready Player One » en tant que Samantha Cook / Art3mis

2018: « La vie elle-même »

2019: « Sound of Metal » comme Lou

2021: « Petit poisson » comme Emma

2021: « Singularité nue » en tant que Lea

Série télévisée Olivia Cooke

2012 : « Blackout » en tant que Meg Demoys

2012: « Le secret de Crickley Hall » comme Nancy Linnet

2013-2017: « Bates Motel » comme Emma Decody

2015 : « Axe Cop » en tant que voix du monstre du Loch Ness

2018 : « Vanity Fair » en tant que Becky Sharp

2022: « Slow Horses » comme Sidonie « Sid » Baker

2022: « Maison du Dragon » en tant qu’Alicent Hightower

OLIVIA COOKE DANS « LA MAISON DU DRAGON »

Dans « Maison du Dragon”, Olivia Cooke joue la version adulte de Haute tour d’Alicent. Sa première apparition se fera dans le sixième chapitre de la série, intitulé « Les Héritiers du Dragon”.

En donnant vie à ce personnage, le actrice a révélé que c’était une expérience très intéressante : « Elle est un produit du patriarcat, et elle en est un produit assez fier. Elle est traditionaliste et croit à l’ordre et au gouvernement du royaume comme cela a toujours été fait (…) Elle ne veut aucun changement. Tandis que Je suis un progressiste convaincu. C’était donc très intéressant d’essayer d’en profiter”a-t-elle déclaré au Women’s Wear Daily.

La version adulte d’Alicent Hightower est jouée par Olivia Cooke « House of the Dragon » (Photo: HBO)

OLIVIA COOKE PHOTOS

L’actrice avec un microphone sur une photo amusante partagée sur ses réseaux sociaux (Photo : Olivia Cooke / Instagram)

Olivia Cooke dans une campagne publicitaire (Photo : Garrard)