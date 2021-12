À savourer sur Netflix : 2 séries chinoises vraiment dramatiques

Quelqu’un peut-il le nier Netflix est le service de streaming le plus mondialisé dans son offre de titres avec des hits provenant d’endroits aussi différents qu’ils peuvent l’être Le vol d’argent d’Espagne ou Le jeu du calmar de Corée du Sud ? Attentif! Le géant du streaming souhaite attirer plus d’abonnés avec son offre diversifiée de séries et de films dans un effort vraiment hétérogène.

En ce sens, nous allons vous recommander aujourd’hui deux émissions très spéciales disponibles sur Netflix et ils apprécieront sûrement une fois qu’ils se seront assis pour les regarder. L’origine de ces productions se situe en Asie, plus précisément en Chine, une culture différente de l’Amérique latine mais avec des productions pleines de force et d’imagination. Des histoires qui peuvent vous déplacer d’un endroit différent mais avec quelque chose en commun : la condition humaine.

2. Parole d’honneur

Zhou Zishu est l’ancien chef d’une organisation importante qui connaît Wen Kexing, chef de la Vallée fantôme, qui a une revanche à accomplir. Ils deviennent de grands amis et aussi, pourquoi le nier, ils deviennent le salut l’un de l’autre. Un voyage va commencer et avec ces personnages une question incontournable va se poser : pourront-ils survivre aux intrigues du monde des arts martiaux ?

1. Histoire du palais Yanxi

Au cours de la sixième année du règne de Qianlong, Wei Yingluo trouve son chemin vers le Ville interdite tout en travaillant comme femme de chambre du palais et en enquêtant sur la vérité derrière la mort de sa sœur aînée. Cependant, en chemin, elle attire l’attention de Qianlong, qui tombe amoureux d’elle et fait d’elle l’une de ses épouses. C’est une femme en avance sur son temps, qui a de grandes connaissances et une grande capacité de raisonnement !

Ces histoires ont tout ce que vous pouvez attendre de la culture asiatique : arts martiaux, honneur, mystère et amour. La Chine sait fasciner le public du monde avec ces caractéristiques qui sont mises en évidence dans deux programmes qui, grâce à Netflix, vous pouvez profiter du confort de votre maison. Découvrir Parole d’honneur et Histoire du palais Yanxi. Les personnages de ces séries seront gravés sur votre rétine.

