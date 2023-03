Ça ne va plus: Netflix a annulé un film qui allait mettre en vedette Scarlett Johansson

in

Il a été confirmé que Netflix ne poursuivra pas la production d’un film qui aurait Scarlett Johansson comme vedette principale. Qu’est-ce qui s’est passé?

Il y a des productions qui sont annulées par le service de streaming Netflix après sa première, comme c’est le cas pour les séries télévisées qui n’atteignent pas un objectif minimum fixé par l’entreprise. Cependant, cette fois, le contenu qui était sur le point de mettre en vedette Scarlett Johansson Il n’a même pas été filmé, car la société avait des raisons importantes de l’arrêter.

Au cours de la dernière fois, la plate-forme a clairement indiqué qu’elle cherchait à prendre soin de son économie, afin d’éviter tout type de dépense qui les met en danger, et c’est ainsi que de nombreuses annulations de programmes sont arrivées, au-delà de leur popularité auprès des le public. . Bien que cela ait été confirmé à la fin de l’année dernière, la vérité est que la pandémie de Covid-19 est ce qui les a fait réfléchir davantage à prendre soin de leur argent.

+Le film de Scarlett Johansson qui a été annulé par Netflix

Au cours de la semaine dernière, le rapport est arrivé Scarlett Johansson, Penelope Cruz, Michael Fassbender et Owen Wilson étaient en pourparlers pour jouer dans un film Netflix qui marquerait le retour à la direction de Nancy Meyers. La production a continué sur la bonne voie, mais au cours des dernières heures, le média Deadlina a confirmé qu’elle avait été annulée par la société. Et c’est due a quoi?

Comme ils l’ont détaillé, dès le début, il y avait un carrefour en raison du budget du long métrage et maintenant ils ont révélé que le chiffre était d’environ 130 millions de dollars, ce qui est logique lorsqu’on a les stars mentionnées ci-dessus dans le casting, donc il n’y avait pas de problèmes jusque là. . tout a changé quand Meyers se battait pour 150 millions de dollars et aucune des deux parties n’a bougé, alors Netflix a finalement coupé les liens de toutes sortes..

Comme détaillé il y a quelque temps, le film allait s’intituler Paramount Paris et a raconté l’histoire d’un duo de cinéastes qui se rencontrent (à contrecœur) sur le plateau après être tombés amoureux et tombés amoureux. Pour le moment, on ne sait pas où se dirige le projet à partir de maintenant, mais les mêmes acteurs choisis continueraient dans le cas où un autre studio ou streaming assumerait la responsabilité de sa réalisation.

