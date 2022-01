7 décisions de l’univers cinématographique Marvel que les fans n’ont pas encore pardonnés

merveille

Le MCU est un succès mondial dans chacun de ses films, mais parfois ils prennent des décisions qui ne plaisent pas aux fans. Comment allez-vous 7 que nous allons vous présenter !

© Studios Marvel7 décisions de Marvel Cinematic Universe que les fans n’ont toujours pas pardonnées.

le Univers cinématographique Marvel Il a su se positionner comme la franchise la plus titrée de ces dernières décennies avec sa saga de films de super-héros, qui continue à ce jour de captiver des millions de fans à travers le monde. Bien que les applaudissements le soient toujours, la vérité est qu’à certaines occasions, ils ont pris des décisions qui n’ont pas été complètement approuvées, car s’ils les avaient faites d’une autre manière, le résultat aurait été différent. Revoyez la liste avec 7 exemples de mesures que les fans n’ont pas encore pardonnés !

+7 décisions MCU que les fans n’ont pas pardonnées

7. Hawkeye s’éloigne des Avengers

Ayant perdu sa famille à cause de Thanos, Clint Barton choisit l’identité de Ronin pour être un tueur impitoyable. Ne comptant plus sur ses proches, il est présenté comme un dépressif et propose même de mourir à Vormir pour sa nouvelle personnalité. Il est clair que si Hawkeye ne s’était pas éloigné des Avengers, il aurait traversé cette étape de communion d’une manière très différente.

6. Drax contre Ronan

Dans le film Les Gardiens de la Galaxie, nous découvrons que Ronan était responsable de la mort de la femme et de la fille de Drax, dont il est aveugle à la vengeance. Alors que l’équipe se dirige vers Knowhere pour rencontrer le collectionneur, le super-héros envoie ses coordonnées au méchant pour le confronter, bien que le plan se soit retourné contre lui car il a été vaincu et ses coéquipiers exposés.

5. La colère de Tony Stark

Captain America: Civil War était le film qui divisait les protagonistes en raison des accords de Sokovie et Cap et Iron Man ont pris des positions qu’ils croyaient correctes, selon leur pensée. Cela conduit à une bagarre entre eux, ce qui ajoute au fait que Rogers lui a caché que Bucky Barnes avait tué ses parents. C’est pourquoi Stark engendre une rancune qui dure jusqu’à Avengers: Fin de partie et ils auraient pu panser les blessures un peu plus tôt.

4. Thor ne vise pas la tête

Après une grande guerre entre les personnages, Thor arrive à Wakanda portant le Stormbreaker qui aurait pu tuer Thanos. Lorsque le dieu du tonnerre a eu l’occasion de mettre fin à la bataille, il a visé le corps du Mad Titan pour regarder son visage sur son lit de mort, mais le méchant mentionne qu’il aurait dû viser sa tête et est facilement libéré. Cela l’a amené à terminer plus tard le gant de l’infini et à faire le claquement qui a tué des millions de personnes dans l’univers.

3. Natasha Romanoff et les accords de Sokovie

Toujours dans Captain America : Civil War, on voit que Black Widow est du côté de Stark concernant les accords pour regagner la confiance de l’humanité. Tout a changé lorsqu’il est allé aux côtés de Cap, assurant qu’il s’agissait en fait d’une mauvaise décision. Une personne comme elle qui les connaît, si elle avait eu une pensée précise dès le début, aurait été vitale pour la relation entre les Avengers.

2. Et Capitaine Marvel ?

Le personnage joué par Brie Larson fait la connaissance de Nick Fury depuis un certain temps et on découvre qu’avec un seul appel, il pourrait être là pour aider. Cependant, il n’est jamais mentionné jusqu’à Avengers : Fin de partie et il y a eu des événements dans le passé qui auraient pu être évités, comme l’invasion de Loki ou la menace d’Ultron. Avec son niveau de force et de pouvoirs, il aurait fait assez pour atteindre une tranquillité d’esprit qui n’est jamais venue.

1. Star-Lord attaque Thanos

C’est ici que tous les fans se sont pris la tête en appréciant Avengers : Infinity War. Les émotions de Star-Lord étaient plus fortes lorsque les super-héros ont eu Thanos dans les cordes pour finalement le vaincre et lui prendre le Gantelet de l’Infini, afin qu’il ne puisse pas mener à bien son plan. Tout change lorsque Peter Quill découvre la mort de Gamora et décide de l’attaquer soudainement et imprudemment. Le résultat a été que le Mad Titan s’est libéré et a pris une autre gemme.

