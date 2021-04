"Les modifications apportées sur l’ordinateur sont annulées" réparer

Le message d’erreur «Les modifications apportées à l’ordinateur seront annulées» a entraîné des complications lors de la mise à jour de Windows 10 et le système a été réinitialisé dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, une boucle de redémarrage (boucle de démarrage) peut se produire. Vous pouvez découvrir comment corriger cette erreur ici.

Si la mise à jour échoue, Windows peut afficher les messages d’erreur suivants lors de l’installation: « Une tentative est faite pour restaurer l’installation« et ou »Les modifications apportées sur l’ordinateur sont annulées« . Dans le meilleur des cas, vous vous retrouverez sur l’écran de démarrage de votre version d’origine de Windows après ces messages. Ensuite, vous pouvez essayer de corriger l’erreur de la mise à jour qui a échoué et redémarrer la mise à jour. Dans le pire des cas, vous vous retrouvez dans une boucle de démarrage au cours de laquelle le PC est continuellement redémarré et vous ne pouvez plus accéder à l’interface Windows.

Nous allons maintenant vous expliquer comment vous pouvez corriger les causes possibles d’échec des mises à jour Windows et comment vous pouvez sortir de la boucle de redémarrage sans fin.

Solution n ° 1: déconnectez le disque amovible du PC avant la mise à jour

Dans certaines circonstances, vous pouvez supprimer le message d’erreur « Les modifications effectuées sur l’ordinateur seront annulées » avec un petit mouvement de la main. Dans certains cas, les périphériques de stockage amovibles externes empêchent les mises à jour Windows de fonctionner correctement. Déconnectez tous les supports amovibles connectés tels que les clés USB, les cartes mémoire ou les disques durs externes du PC et lancez la mise à jour via « Démarrer> Paramètres> Mise à jour et sécurité « de nouveau.

Solution n ° 2: utiliser l’utilitaire de résolution des problèmes de mise à jour Windows





Il existe une option dans l’utilitaire de résolution des problèmes de Windows 10 qui s’occupe spécifiquement des problèmes de mise à jour.



Identifier une erreur de mise à jour Windows n’est pas toujours facile. Heureusement, Windows 10 propose un assistant de dépannage qui peut identifier et corriger indépendamment les causes possibles. Vous pouvez trouver le dépannage sous « Démarrer> Paramètres> Mise à jour et sécurité> Dépannage> Dépannage supplémentaire ». Dans la liste, vous choisissez ensuite l’élément « Windows Update « et appuyez sur le bouton « Exécuter le dépannage ».

Maintenant, l’assistant passe par plusieurs sources d’erreur. S’il trouve une ou plusieurs raisons de l’échec de la mise à jour, suivez les instructions à l’écran pour les résoudre. Vous pouvez ensuite redémarrer la mise à jour Windows.

Solution n ° 3: effectuez la mise à jour Windows uniquement avec les services essentiels

Parfois, il peut arriver que certains services bloquent une mise à jour Windows. Les antivirus en sont souvent responsables, mais d’autres services peuvent également causer des problèmes avec les mises à jour. Si une mise à jour de Windows échoue avec le message « Les modifications apportées à l’ordinateur seront annulées », vous pouvez réessayer d’effectuer la mise à jour – mais seulement cette fois avec les services essentiels nécessaires pour démarrer Windows 10.

Pour ce faire, procédez comme suit:

Ouvrir avec la combinaison de touches « Windows + R « la boîte de dialogue s’exécuter, entrez la commande « msconfig « et confirmez avec Enter. Dans la nouvelle fenêtre, désactivez l’option « Démarrage personnalisé du système »Charge les composants de démarrage « . Cliquez ensuite sur l’onglet « Prestations de service ». Ici, vous activez l’option « Cacher tous les services Microsoft « . Vous désactivez tous les services qui restent dans la liste à l’aide du bouton « Tout désactiver « . Enregistrez les paramètres avec « Prendre ». Ensuite, une nouvelle fenêtre apparaîtra vous demandant de redémarrer votre ordinateur. Cliquez sur le bouton approprié. Désormais, votre PC ne démarre qu’avec les services essentiels. Dès que l’ordinateur a démarré, accédez à l’élément « Mise à jour et sécurité « et essayez à nouveau d’installer la mise à jour Windows.

Si tout s’est bien passé, vous pouvez réactiver vos services désactivés.

Solution n ° 4: effectuez une restauration du système sous Windows





Nous avons deux points de restauration sur notre système de test.



Si aucune des solutions suggérées jusqu’à présent n’a fonctionné, la cause du message d’erreur de mise à jour «Les modifications apportées sur l’ordinateur seront annulées» est probablement plus profonde dans l’installation de Windows. Si vous n’avez jamais rencontré de problèmes avec les mises à jour Windows, vous pouvez essayer d’utiliser le récupération du système pour revenir à un moment où les mises à jour fonctionnaient toujours.

Vous devez essentiellement créer vous-même des points de restauration système. Cependant, s’il y a des changements importants dans le système, tels que des mises à jour ou l’installation de logiciels, Windows crée également automatiquement des points de restauration système. Si vous n’avez créé aucun point manuel dans le temps, vous devez espérer que Windows a créé un point automatiquement.

Pour revenir à une version antérieure de Windows à l’aide de la restauration du système, procédez comme suit:

Entrez le terme dans la recherche Windows « Créer un point de restauration du système » et confirmez avec Enter. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le bouton « Récupération du système … » Cliquez sur suivant dans la nouvelle fenêtre, puis sélectionnez un point de restauration dans la liste. Si seuls les points récemment créés sont affichés, vous pouvez sélectionner l’option « Plus de points de restauration Spectacle« Activez et recherchez les points précédents. Sélectionnez le point souhaité puis cliquez sur »Plus loin ». Appuyez ensuite sur le bouton « Compléter »pour commencer la restauration du système.

Vérifiez ensuite si la mise à jour Windows peut être installée sans problème. Si vous ne trouvez pas de point de restauration système approprié ou si le problème persiste même après la restauration, vous devez envisager de réinstaller Windows 10. Vous pouvez lire comment cela fonctionne dans ce guide.

Boucle de démarrage après la mise à jour de Windows: voici comment vous sortir de la boucle sans fin

Les solutions précédentes ne fonctionnent que si vous pouvez toujours accéder au bureau après l’échec de la mise à jour. Cependant, après le message d’erreur « Les modifications apportées sur l’ordinateur seront annulées », vous pouvez vous retrouver dans un soi-disant Boucle de démarrage terre. Le système ne parvient pas à annuler les modifications et le PC redémarre dans une boucle sans fin.

Malheureusement, ce problème ne peut pas être résolu simplement en éteignant le PC ou en le déconnectant de l’alimentation électrique. Parce que lorsque vous rallumez l’ordinateur, vous êtes de retour dans la boucle sans fin. Éteignez quand même l’ordinateurafin qu’il ne consomme pas d’électricité inutilement.

Pour résoudre le problème de la boucle de démarrage, vous devez réparer l’installation de Windows. Le moyen le plus simple de le faire est d’utiliser le Outil de création de médias pour Windows 10. Cet outil convient à la fois à l’installation et à la réparation de Windows 10. Si vous avez déjà l’outil de création de média sur un clé USB amorçable installé, vous pouvez commencer la réparation immédiatement. Sinon, ces instructions vous indiqueront comment installer l’outil de création de média sur une clé USB. Si vous n’avez qu’un seul PC, demandez à un ami de créer une clé USB amorçable.





L’aide au démarrage de l’outil de création de média devrait généralement résoudre le problème de la boucle de démarrage.



Comment réparer Windows avec l’outil de création Windows Media:

Insérez la clé USB avec l’outil de création de média dans une fente USB de votre PC et allumez-la. Appuyez au démarrage la clé avec laquelle vous entrez dans le BIOS de votre ordinateur. La clé correspondante est partiellement affichée sur l’écran de démarrage. Le plus souvent, les fabricants utilisent les boutons pour cela F1, F2, F8, F10, F12, Del ou Esc. Dans le BIOS, vous utilisez ensuite les touches fléchées pour accéder à Menu de démarrage ou un élément de menu similaire. Là, vous sélectionnez la clé USB comme support de démarrage et confirmez avec Entrée. Puis quittez le BIOS. Si vous êtes invité à enregistrer les modifications, confirmez avec Oui. Le PC va maintenant redémarrer et vous devriez être dans le menu d’installation de Windows. Cliquez ici sur « Plus loin » et puis sur « Options de réparation d’ordinateurs « . Maintenant, vous choisissez la vignette « Dépannage « et par la suite « Début de saut « en dehors. Windows essaie maintenant de résoudre les problèmes qui empêchent votre ordinateur de démarrer. Suivez les instructions supplémentaires à l’écran, puis redémarrez le PC.

Si la boucle de démarrage a été corrigée, vous pouvez utiliser les solutions suggérées mentionnées pour corriger l’erreur de la mise à jour qui a échoué. Si vous êtes toujours dans la boucle sans fin après le démarrage rapide, répétez les étapes et choisissez le démarrage rapide à la place « Restauration du système ». Cela vous permet de restaurer une version plus ancienne et fonctionnelle du système d’exploitation. Si cela n’aide pas non plus, vous devrez probablement réinstaller complètement Windows 10.

Résumé

Si le message «Les modifications apportées à l’ordinateur seront annulées» apparaît lors de l’installation d’une mise à jour Windows, essayez les solutions suivantes: