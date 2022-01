Disney prépare un film live-action de son film classique  »Les Aristochats »

Disney continuer sur le chemin de films d’action en direct, faisant des classiques animés comme » cruelle ». A cette occasion le film sélectionné pour s’adapter à la vie réelle est celui de »Les Aristochats », un film sorti en 1970, étant l’un des premiers grands succès de Disney, alors qu’il n’était pas encore la grande entreprise qu’il est aujourd’hui. Cependant, le projet est encore à un stade très précoce de sa production, car les apparitions des personnages principaux sont toujours en cours de planification.

De même, on ne sait pas encore si le nouveau film sortira en salles ou sortira pour la plateforme. Disney+, mais le métrage est destiné à avoir un style similaire à »La dame et le vagabond », l’action en direct d’un autre classique de l’entreprise, sorti en 2019 pour la plateforme de streaming.

L’histoire sera écrite par Will Gluck Oui Keith Bounin, écrivains qui ont eu de l’expérience dans l’écriture de films d’animation, Bunin travaillant sur »Uni » de Disney, et Gluck travaillant sur les livraisons de Pierre lapin, qui incorporait des éléments réels et animés.

La nouvelle adaptation adhère au travail que Disney a fait ces dernières années, refaisant ou réimaginant ses histoires originales, à d’autres plus adaptées au contexte actuel, comme »La dame et le vagabond » ou »La belle et la Bête », attirant son public avec la nostalgie de ses films déjà bien connus, mais apportant une nouvelle narration à l’intrigue.

« Les Aristochats » raconte l’histoire d’un groupe de félins parisiens appartenant à une héritière au bon cœur qui entend faire de ses chats les seuls héritiers de son domaine. Cependant, lorsque son majordome jaloux apprend son plan, il élabore un plan pour kidnapper les chats, espérant faire fortune. Abandonnés à la campagne, la maman chat et ses trois chatons font équipe avec un chat à la voix douce pour retrouver le chemin du retour avant qu’il ne soit trop tard.