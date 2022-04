La première photo de Fast X Set de Jason Momoa partagée par Charlize Theron

À partir du moment où Jason Momoa a été annoncé comme rejoignant X rapide dans un rôle de méchant, on s’attendait à ce que le Aquaman le personnage de la star croiserait la route de Cipher de Charlize Theron. Maintenant sur les talons de Theron confirmant son retour dans la franchise, une nouvelle image de plateau a montré qu’ils se rapprochaient l’un de l’autre, suggérant qu’ils allient leurs forces pour essayer de faire tomber Dominic Toretto de Vin Diesel.

X rapide sera le début de la fin pour Rapide et furieux franchise, qui se terminera avec le 11e film de la série. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il amène l’action de manière importante, ce qui signifie clairement faire venir de gros canons pour voir l’histoire. Les autres qui devraient revenir sont Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et Ludacris, qui seront également rejoints par Brie Larson.

Charlize Theron a rejoint la franchise en 2017 Le sort des furieux comme Cipher, et elle était de retour l’année dernière dans F9. Après s’être échappée à la fin de ce film, Cipher a maintenant besoin d’un nouveau plan alors qu’elle affronte Dom et son équipe, et il semblerait que le nouveau méchant de Momoa en fasse partie. Theron a partagé une nouvelle image confortable de la paire sur le plateau sur son compte Twitter, et il est clair qu’ils vont former une équipe de rêve qui sera un cauchemar pour le protagoniste de Vin Diesel.

Jason Momoa est l’un des grands noms de Fast X





La saga rapide et furieuse a vu de nombreux visages bien connus aller et venir, Jason Momoa et Brie Larson étant les nouvelles stars à apporter leur A-game à la franchise. Ils suivent les traces de Gal Gadot, Dwayne Johnson, Luke Evans, Eva Mendez, John Cena et Jason Statham, qui ont tous plongé les pieds dans le Rapide et furieux eaux. Alors que les films devraient voir un certain nombre de retombées à l’avenir, il y aura, espérons-le, quelques visages plus familiers pour l’envoi de Dominic Toretto.

Nous aurons encore un peu de temps à attendre avant de voir des images de X rapide, le film n’arrivant dans les salles que l’été prochain. Avec F9 ayant été l’un des plus grands films de l’ère de la pandémie, il y a maintenant beaucoup d’attentes sur X rapide pour livrer la première partie d’un énorme envoi pour la franchise. Alors que les premiers films de la série n’ont pas exactement enflammé le monde, ramenant un retour au box-office décent autour de la barre des 200 millions de dollars, et ce n’est que lorsque Diesel a fait venir Dwayne Johnson en Rapide 5 que les choses ont vraiment commencé à s’accélérer. Furieux 7 est devenu le premier film de la franchise à franchir la barre du milliard de dollars, et dans l’ensemble, la franchise a pris plus de 6 milliards de dollars dans le monde. Toutes les personnes impliquées espèrent voir ces deux derniers films sortir la série en beauté lorsqu’ils sortiront dans les cinémas au cours des deux prochaines années.









