Comment Al Roker a accidentellement découvert que sa fille Courtney était enceinte

De nombreux parents rêvent du jour où ils découvriront qu’ils vont devenir grands-parents… mais pour le météorologue d’AUJOURD’HUI, Al Roker, la grande révélation de la grossesse de sa fille ne s’est pas déroulée exactement comme prévu.

La fille aînée d’Al, Courtney Roker Laga, a annoncé qu’elle et son mari, Wesley Laga, attendaient leur premier enfant ensemble.

Al le savait depuis un moment avant que les deux ne fassent leur annonce publique dans un Instagram du 14 mars.

« Une nouvelle aventure est sur le point de commencer ❤️???? », a-t-elle légendé sa vidéo, sur l’air de « Always Be My Baby » de Mariah Carey.

Dans un texto adressé à 45secondes.fr.com le 14 mars, elle a ajouté que jusqu’à présent, elle « se sentait bien et que son bébé était en bonne santé ».

« Nous sommes extrêmement ravis d’accueillir un nouveau membre dans notre famille et de commencer ce prochain chapitre de nos vies », a-t-elle déclaré par SMS à 45secondes.fr.com. « Nous nous sentons vraiment bénis et excités pour notre petit miracle. »

Dans un segment de la 3e heure d’AUJOURD’HUI le 15 mars, Al a dit à ses co-animateurs que la nouvelle « n’était toujours pas bien connue » pour lui.

Il a ensuite révélé que sa fille et son mari n’étaient pas ceux qui lui avaient annoncé la nouvelle de la grossesse.

« Le frère maladroit de Wes a accidentellement laissé tomber (la nouvelle) sur un texto, merci Cory », a-t-il dit à ses collègues en riant.

« Il y en a un dans chaque famille ! » Savannah Guthrie d’AUJOURD’HUI a plaisanté.

« Deux dans la mienne, » répondit Al.

Al a ajouté qu’en l’honneur de son propre père, il espère que le nom de son grand-père sera Pop-Pop.

Il a fait écho à ces sentiments dans les commentaires de l’annonce de la grossesse de Courtney.

« Nous y voilà!!! Alors très très content !!!!! Vous les gars », a écrit Al, enchaînant plus tard avec un autre argumentaire pour son futur surnom. « En route pour Pop-Pop. »

Courtney et Laga se sont mariés en 2021.

Al partage Courtney avec son ex-femme, Alice Bell. Il partage également deux enfants – une fille cadette, Leila, 24 ans, et un fils, Nick, 20 ans – avec sa femme, Deborah Roberts.