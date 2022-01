Netflix confirme la saison 2 du jeu Squid et fait allusion à l’univers partagé

Jeu de calmar La saison 2 a officiellement reçu le feu vert (pas le feu rouge), a confirmé le co-PDG de Netflix et directeur du contenu, Ted Sarandos. L’émission de survie sud-coréenne est rapidement devenue la plus grande série de tous les temps du géant du streaming, et maintenant, comme l’a révélé Variety, Sarandos a fait allusion à d’autres histoires bien au-delà d’une simple deuxième saison.

« Absolument. L’univers ‘Squid Game’ vient de commencer.

S’exprimant pour l’interview sur les résultats du quatrième trimestre 2021 de Netflix, Ted Sarandos a non seulement confirmé que Jeu de calmar La saison 2 est absolument, définitivement, totalement en cours (quelque chose qui devrait plaire aux fans qui en redemandent après cette fin de style cliffhanger), mais suggère même que la première saison extrêmement réussie engendrera une franchise plus large. Ne vous méprenez pas, Netflix est désormais très présent dans le Jeu de calmar Entreprise.

Créé par Hwang Dong-hyuk, qui a cherché l’idée pendant une décennie, et avec Lee Jung-jae, Park Hae-soo, O Yeong-su, Wi Ha-joon, Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi et Kim Joo-ryoung, Jeu de calmar se concentre sur un concours dans lequel 456 joueurs, issus de différents horizons mais chacun profondément endetté, jouent à un ensemble de jeux pour enfants aux conséquences mortelles, dans l’espoir de gagner un prix de 45,6 milliards de won.

La première série de Jeu de calmar est sorti l’année dernière le 17 septembre 2021 et a été acclamé par la critique et l’attention internationale. Jeu de calmar se présente désormais comme la série la plus regardée de Netflix, devenant le programme le plus regardé dans 94 pays et attirant plus de 142 millions de foyers membres et accumulant 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de ses quatre premières semaines à compter du lancement, dépassant le détenteur du titre précédent, Bridgertonen tant qu’émission la plus regardée de la plateforme de streaming.





Bien qu’il ait fallu du temps pour convaincre, Hwang Dong-hyuk a finalement été persuadé de revenir pour une deuxième saison de Jeu de calmar. « Il y a donc eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison », a déclaré le créateur en novembre de l’année dernière. « Alors j’ai presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix ! Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis en train de planifier actuellement. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment ça va se passer. Alors je vais te promettre ceci… Gi-hun reviendra, il fera quelque chose pour le monde.

Les détails de la saison 2 restent étroitement surveillés à l’heure actuelle, bien que Hwang Dong-hyuk ait donné un aperçu de la direction que pourrait prendre le monde de Squid Game, le créateur affirmant qu’il pourrait se concentrer sur un personnage mystérieux, The Front Man. « Pendant que j’écrivais la saison 1, j’ai pensé aux histoires qui pourraient être dans la saison 2 si j’arrivais à en faire une – l’une serait l’histoire du leader. » Interprété par la star de Terminator Genisys Lee Byung-hun, The Front Man commence en tant que leader masqué du jeu Squid, avant d’être révélé Hwang In-ho, le frère disparu du policier Hwang Jun-ho et ancien vainqueur du jeu Squid.

Avec la saison 1 laissant tant de questions sans réponse, et Jeu de calmar étant un tel succès, attendez-vous à en voir beaucoup plus dans le futur de Netflix.





