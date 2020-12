6ix9ine est le rappeur le plus regardé de YouTube en 2020, battant NBA Youngboy

Tekashi 6ix9ine n’a vraiment pas eu trop de victoires cette année, en deçà de ses propres normes et en floppant TattlesTales album, déplaçant moins d’unités d’albums que certains des rappeurs rivaux qu’il a précédemment trollés pour cette raison exacte. Même les plus grands fans de Brooklynite ont commencé à se retourner contre le vif d’or accusé, mais il y a enfin une chose dont 6ix9ine peut être fier. Selon plusieurs sources, il était le rappeur le plus regardé sur YouTube pendant toute l’année, sortant petit à petit Youngboy Never Broke Again et Eminem pour remporter cet honneur.

6ix9ine est resté silencieux sur les réseaux sociaux ces derniers mois, sauf quand il a envie de manquer de respect à Lil Durk et au regretté King Von, mais il a peut-être quelque jubilation à faire sur les statistiques rapportées qui le montrent en haut du peloton aussi loin. en tant que vidéos YouTube en ce qui concerne. Un article de SayCheeseTV, un blog hip-hop, affirme que Tekashi a enregistré 2,3 milliards de vues vidéo au cours des douze derniers mois. Les gens ont accusé le rappeur de truquer ses opinions en les achetant via des fermes de streaming, mais c’est toujours un gros exploit pour l’artiste « GOOBA » et « TROLLZ ». Les finalistes étaient Youngboy Never Broke Again, qui a un énorme succès sur la plate-forme vidéo avec 2,2 milliards de vues, et Eminem, qui est toujours aussi fort avec 2 milliards de vues.



Shareif Ziyadat / WireImage /

Peut-être que le principal à retenir de cela est le fait qu’Eminem, qui a 48 ans, bat toujours beaucoup de jeunes chats en termes de statistiques YouTube. Avec des vidéos créatives publiées pour compléter son Musique à assassiner par album, il a fini avec plus de vues que Lil Baby, DaBaby, Roddy Ricch, Drake et d’autres champions de cette année.

Pensez-vous que les chiffres de Tekashi sont légitimes, ou pensez-vous qu’il a acheté des vues?