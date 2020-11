Megan Thee Stallion applaudit à l’utilisateur de Twitter pour avoir qualifié son titre de «  rappeur de l’année  » de «  vote de sympathie  »

Megan Thee Stallion a fait la une des journaux à l’été 2020 après avoir appris que son collègue rappeur Tory Lanez lui avait tiré une balle dans le pied. Mais Megan Thee Stallion a sans aucun doute été à la hauteur de son nom cette année, sortant des chansons à succès comme «Savage» et «WAP», même au milieu de son traumatisme physique et émotionnel.

Récemment, après avoir été nommée «Rappeur de l’année par le magazine GQ», un utilisateur de Twitter l’a accusée d’avoir reçu un «vote de sympathie». Voici comment Megan Thee Stallion a répondu.

Récemment, un compte de fan pour Megan Thee Stallion tweeté des photos de la récente diffusion GQ du rappeur, dans laquelle elle a été nommée «Rappeuse de l’année».

«Je déteste le vote de sympathie», un Twitter l’utilisateur a écrit sous le message.

Certains tweeters étaient d’accord avec le sentiment – l’idée qu’elle n’a reçu le titre qu’après que Tory Lanez lui ait tiré une balle dans le pied. Cependant, plusieurs autres fans ont défendu le rappeur, affirmant que le signe de tête du «Rappeur de l’année» était bien mérité.

Megan Thee Stallion s’est même adressée à Twitter pour défendre elle-même le titre.

En retweetant le haineux de Twitter, elle a écrit: «Lol, ce succès vient de mon travail acharné», arguant contre l’idée que le titre de «Rappeur de l’année» provenait de tout ce qui concernait la sympathie. Elle a continué à appeler le sexisme impliqué dans des commentaires comme celui-ci.

«Je déteste les commentaires d’animosité déplacés des hommes; haïr les femmes en premier lieu dans l’AM », a poursuivi le rappeur.

Une fois de plus, les haineux et les stans ont couru à ses mentions. Beaucoup ont soutenu que le rappeur Lil Baby méritait le prix GQ à la place, tandis que d’innombrables autres ont rappelé à Twitter que les rappeuses méritaient leur temps sous les projecteurs.

L’article de GQ en question semble être l’argument le plus fort en faveur du titre 2020 de Megan Thee Stallion. Alors qu’elle parlait de sa blessure traumatique dans l’interview du magazine, le travail réel du rappeur cette année parle de lui-même.

Après avoir libéré Fièvre, sa mixtape 2019, la carrière du rappeur a explosé – en partie grâce à sa puissante personnalité (illustrée par des chansons comme «Cocky Af»). Comme GQ l’a rapporté:

Megan s’est donné pour mission d’inspirer une légion de fans, appelés les hotties, à être aussi confiants qu’elle l’est. Sa musique est juteuse d’entraide enveloppée d’esprit et soutenue par des talents de rap surnaturellement éblouissants. Et tout cela est associé à une personnalité qui se sent en quelque sorte simultanément authentique et comme un exercice de branding conçu pour Instagram.