La théorie Mandalorian décompose les origines possibles de la crête du rasoir

Un aux yeux d’aigle Guerres des étoiles Le fan vient peut-être de tomber sur les origines du Razor Crest. The Mandalorian La saison 2 a vu Din Djarin perdre son tas de déchets spatiaux bien-aimés, ce qui a soulevé de nombreuses questions à ce sujet et sur son histoire. Djarin n’a jamais révélé grand-chose sur son navire, à part le fait qu’il s’agissait d’un «surplus pré-Empire». Bien que le public n’ait jamais beaucoup appris sur le Razor Crest, le chasseur de primes a toujours semblé savoir comment réparer tout ce qui n’allait pas, ce qui a amené beaucoup à croire qu’il avait des années pour se lier avec lui.

@ SWTheory66 Je me demande juste alors que je revois Clone Wars aujourd’hui et que je suis tombé sur quelque chose que les chasseurs de primes utilisaient comme navire, est-ce une première version du Razor Crest? pic.twitter.com/eLOj12fawf – Adam Davies (@ adavies244_adam) 2 décembre 2020

Anthony Venuti, utilisateur de Tik Tok, pense que le Razor Crest est en fait quelque chose qui Guerres des étoiles les fans ont déjà vu. Plus précisément, il pense que le navire est présenté dans un épisode de La guerre des clones intitulé Bounty Hunters. L’épisode en question trouve Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano sur une planète où ils aident des chasseurs de primes non mandaloriens à protéger un village local. L’un des chasseurs de primes, Sugi, propose de ramener les Jedi à la maison dans son navire.

Quand on regarde le vaisseau de Sugi, il ressemble énormément à un Razor Crest moins détaillé. Techniquement, la chronologie correspond depuis La guerre des clones a lieu «pré-Empire», mais est-ce exactement le même navire que Din Djarin utilise dans The Mandalorian? Comme certains Guerres des étoiles les fans ont observé, le navire est certainement similaire au Razor Crest, mais le consensus général est que le navire en question provient probablement du même fabricant et non du même navire que nous avons vu dans The Mandalorian.

Avec Dave Filoni à bord pour The Mandalorian et La guerre des clones, il ne fait aucun doute que les deux navires sont connectés dans le Guerres des étoiles univers, bien que l’on ne sache pas comment. Jon Favreau a commenté les origines de la conception du Razor Crest, notant qu’ils voulaient qu’il ressemble à un véhicule excédentaire de la Seconde Guerre mondiale. Favreau n’a pas mentionné que la conception large du navire avait peut-être été introduite pour la première fois dans un épisode aléatoire de La guerre des clones. Le créateur de l’émission voulait que le navire s’aligne sur le Guerres des étoiles trilogie, déclarant qu’il voulait que cela ressemble aux premiers dessins de George Lucas et Ralph McQuarrie.

Si quelqu’un allait canaliser les créations de George Lucas et Ralph McQuarrie, ce serait Dave Filoni sur The Mandalorian. De plus, il semble qu’il y ait trop de preuves que ce n’était qu’une simple coïncidence, car Filoni connaît bien tout ce qui concerne Lucas. Pour l’instant, rien n’a été confirmé par Jon Favreau ou Dave Filoni, ce qui signifie que nous devrons voir si cela est abordé dans une prochaine interview. Quant à savoir sur quoi Din Djarin volera ensuite The Mandalorian saison 3, qui est inconnue pour le moment, car de nombreux fans spéculaient sur le chasseur de primes prenant le relais de Boba Fett’s Slave I, ce qui ne s’est pas produit. Vous pouvez vous rendre à Tik Tok pour voir la comparaison entre les deux navires.

