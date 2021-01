Billie Eilish partage ce que c’était de se voir dans un documentaire

Billie Eilish a réussi à se positionner comme l’une des jeunes artistes avec l’une des carrières les plus prometteuses de ces dernières années. Malgré le fait que le travail sur son deuxième album studio se poursuit toujours, en septembre dernier, la première de «Le monde est un peu flou».

Le documentaire produit par Coutelier RJ en collaboration avec Enregistrements Interscope, la marque de disques du chanteur, sortira prochainement dans certaines salles et via la plateforme Apple TV +, avec la chanteuse révélant ses impressions de «l’expérience brutale» de voir sa vie sur bande.

Eilish Je réfléchirais à l’expérience de voir le résultat final du projet lors d’une récente conversation avec Vanity Fair: «C’est vraiment ma vie, la mienne, d’une manière à laquelle je ne m’attendais pas et c’était assez brutal à revivre. Je traversais l’enfer dans certaines parties de ma vie et je n’avais aucune idée que quelqu’un regardait. Le fait qu’ils en aient du matériel et qu’ils puissent voir mes émotions … «

Le chanteur comparerait l’expérience à un épisode de Le bureau dans lequel le caractère de Erin, interprétée par Ellie Kemper J’ai demandé à l’équipe de production comment ils avaient réussi à le faire. « Comment apprennent-ils vraiment ce que nous ressentons et ce que nous faisions? »

Eilish, qui à des occasions précédentes s’est présentée comme une grande fan de la série, dit que lorsqu’elle voyait cet épisode, elle avait l’habitude de penser à ce que ce serait si quelqu’un faisait cela et pouvait ainsi voir des moments de sa vie sous un autre angle. La chanteuse a également exprimé son amour pour les caméras et que c’était une belle expérience d’être en face d’un tout le temps.

RJ Cutler partagerait également son point de vue sur le documentaire en faisant valoir qu’il trouve les histoires de la vie d’adolescent fascinantes. « C’est un moment fascinant dans la vie, où vous êtes un enfant et un adulte … et surtout pour quelqu’un qui vit ce que Billie traverse et qui a un talent remarquable. »

La semaine dernière, Eilish ferait la première avec Rosalia le thème « Tu l’oublieras« , Qui ont tous deux annoncé l’année dernière et faisait partie de la bande originale du deuxième épisode spécial de la série HBO « Euphorie« , Qui était joué par Hunter Schafer.