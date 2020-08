La campagne Trump pour dépénaliser l’homosexualité est “ une imposture ”, disent les militants

La campagne Trump a été ridiculisée pour avoir prétendu qu’il était le président le plus pro-gay de l’histoire américaine “(Chip Somodevilla / Getty)

La campagne déclarée de l’administration Trump pour dépénaliser l’homosexualité dans le monde n’est rien de plus que «de la fumée et des miroirs», ont révélé de grands militants des droits humains.

L’initiative a été annoncée pour la première fois en février 2019 par l’ambassadeur ouvertement gay de Trump, Richard Grenell. Il l’a de nouveau référencé lors de la Convention nationale républicaine mercredi en saluant la «campagne historique du président pour dépénaliser l’homosexualité dans le monde».

Mais les militants internationaux des droits humains LGBT + racontent une histoire très différente.

Un an et demi après le lancement du prétendu programme, il n’a presque rien à montrer pour ses efforts – et dans certains pays, il a en fait perdu du terrain alors que le programme de politique intérieure de Trump sape la pression en faveur des droits LGBT + à l’étranger.

Parler à le Bête quotidienne, Julie Dorf, conseillère principale au Council for Global Equality, a résumé la prétendue campagne comme un «simulacre» et «rien de plus qu’une série de photos Twitter auto-promues».

Jessica Stern, directrice exécutive d’OutRight Action International, était tout aussi critique. «Je ne suis au courant d’aucune avancée majeure de la campagne de Ric Grenell pour dépénaliser l’homosexualité», a-t-elle déclaré.

«C’est une vitrine présentée comme une réalisation majeure de Ric Grenell, sans véritable victoire crédible», a déclaré Lucas Acosta, attaché de presse national pour la Campagne des droits de l’homme.

«La campagne de décriminalisation est de la fumée et des miroirs», a reconnu Graeme Reid, directeur du programme des droits des LGBT à Human Rights Watch.

Il a accusé l’administration Trump de mettre en évidence une initiative qui n’existe pas fonctionnellement comme un moyen de détourner l’attention du recul persistant des protections LGBT + en Amérique.

«La réalité est que l’administration Trump a constamment sapé les droits des LGBT + aux niveaux national et international, et la campagne est utilisée pour détourner l’attention des gens de cela», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «Les États-Unis se sont opposés à la criminalisation bien avant l’arrivée au pouvoir du président Trump – et dire que les gens ne devraient pas être emprisonnés pour être LGBT + est le strict minimum de ce que les États-Unis devraient faire, pas une entreprise audacieuse.

Pas un seul des experts en politique internationale des droits de l’homme LGBT + n’a dit La bête quotidienne que la poussée de Grenell pour dépénaliser l’homosexualité avait conduit à des résultats tangibles.

Sur les 70 pays qui criminalisent toujours l’homosexualité, seuls deux – le Botswana et le Gabon – ont légalisé l’homosexualité depuis que Grenell a annoncé l’initiative. Et seule la victoire du Gabon peut être attribuée au soutien des élus, comme celle du Botswana grâce aux militants locaux qui se battaient devant les tribunaux depuis 2016.

Interrogé lors d’une session en petits groupes de l’ONU en décembre 2019, Grenell a insisté sur le fait que la campagne de décriminalisation était authentique et a expliqué que les retards étaient dus aux problèmes logistiques liés au travail avec autant de pays. «C’est un long chemin», avait-il déclaré à l’époque.

Mais si la campagne est bien réelle, il semble que Trump n’en soit pas conscient. Lorsqu’un journaliste a interrogé le président à ce sujet en février 2019, il leur a demandé de répéter la question avant de répondre: «Je ne sais pas de quel rapport vous parlez. Nous avons de nombreux rapports. »