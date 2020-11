50 Cent Swats Jeezy Away After Diss Track

Jeezy a disséqué 50 Cent et Freddie Gibbs sur son nouveau morceau « Therapy For My Soul ».

Il est allé après Fif environ 50 appelant son nom et affirmant qu’il devait de l’argent au BMF.

« Depuis que nous parlons du patron, parlons du sucka sh * t / Grown man playin ‘on Instagram, real sucka sh * t / Why the f * ck this clown n **** playin’ with my legacy? / Solid in Ces rues, c’est une merde que tu ne seras jamais / Parler de pouvoir, mais les n **** s faibles en font le plus / Dans la vraie vie, n **** tu emprunte vraiment de l’argent à Ghost / Tout ce petit ‘boy sh * t, « crache Jeezy.