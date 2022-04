Pourquoi vous devez utiliser des hashtags lorsque vous publiez sur Instagram

Partager

Les hashtags ou étiquettes aident à canaliser les informations que nous donnons sur notre entreprise et aident à trouver un public.

Il ne fait aucun doute qu’Instagram est l’un des réseaux qui cause le plus d’impact. Lancé en 2010, il a attiré l’attention de Mark Zuckerberg en 2012 et est aujourd’hui un vitrine mondiale dans laquelle votre entreprise ou votre entreprise peut être affichée. Tirer parti de l’attrait d’Instagram implique d’utiliser correctement les étiquettes ou les hashtags, qui sont également utilisés dans d’autres endroits tels que Facebook ou Twitter. Nous expliquons pourquoi vous devriez faire bon usage des hashtags afin de dynamiser votre entreprise et comment en créer un efficace.

Qu’est-ce qu’un hashtag ?

Sous ce nom, nous avons un ensemble de mots qui identifient un thème ou une marque. Ils ont commencé à être utilisés dans le nouveau Twitter en 2007. Depuis, l’utilisation des hashtags a été configurée pour apporter de la puissance et pouvoir regrouper des concepts. Grâce à eux, il est beaucoup plus facile pour un utilisateur de trouver quelque chose d’intéressant. La raison en est que lorsque vous écrivez un hashtag sur Instagram, vous trouverez tous ceux qui le portent. Et cela peut être le hashtag que vous avez conçu pour votre entreprise. Si vous avez un magasin de chaussures pour jeunes, #Comfortable Shoes est peut-être ce que cet utilisateur recherche et vous l’offrez. Vous voyez, c’est un moyen pour cette personne de prendre un raccourci lorsqu’elle effectue une recherche et de vous trouver.

Comment créer un hashtag

La clé est de trouver un terme ou un ensemble de termes qui soit attrayant, simple et qui devienne un aimant. Il existe quelques règles simples qui peuvent vous aider à créer le hashtag idéal pour votre entreprise. En général, plus vous affinez les informations, mieux c’est. Par exemple, le hashtag #sneakers n’est pas mal du tout, mais il est très générique. Si vous mettez #ZapatillasMadrid ou #ZapatillasBaratas ce sera beaucoup mieux. Cependant, si vous mettez #barataszapatillasquesabencuidartupie vous avez déjà transformé le hashtag en blague. La raison est simple, quiconque n’utilise pas exactement ce terme ne vous trouvera pas, car il s’agit d’une création très spécifique.

Vous devez donner à l’utilisateur la possibilité de vous trouver assez facilement et, même si ce n’est pas facile, trouver l’équilibre entre être créatif et avoir de la visibilité en même temps. Pour ce faire, Instagram nous donne la possibilité de profiter de tags déjà créés. Pour ce faire, écrivez le symbole du hashtag et commencez à taper. Ceux qui existent déjà et dont vous pouvez profiter apparaîtront. C’est un bon moyen de commencer à s’inspirer au début.

La meilleure chose lors de la création de hashtags sur Instagram pour votre entreprise est que vous pouvez en créer une bonne poignée. Initialement vous pouvez en saisir 30 différentes et plus vous en mettez dans les publications, plus vous avez de chances d’être localisé par les utilisateurs. Bien sûr, il ne s’agit pas de submerger le public potentiel. Plus de 10 est toujours un bon chiffre et qu’ils sont bien choisis pour que l’effet soit démultiplié.

Idées et règles pour créer un hashtag pour votre entreprise

commencer par faire un recherche de mots-clés sur ce que vous allez proposer dans votre publication Instagram . Tout comme si vous deviez créer du contenu dans un article. Cette étape précédente vous donnera une idée assez précise de ce que les utilisateurs recherchent à un moment précis. Profiter de cet attrait est un point de départ par lequel nous devons commencer.

. Tout comme si vous deviez créer du contenu dans un article. Cette étape précédente vous donnera une idée assez précise de ce que les utilisateurs recherchent à un moment précis. Profiter de cet attrait est un point de départ par lequel nous devons commencer. Rappelez-vous quelque chose qui est tiroir, mais que vous avez peut-être oublié. Votre compte Instagram professionnel est-il public ? Les profils privés sont meilleurs pour les comptes personnels, car si vous avez une entreprise ou une entreprise et que le profil est privé, seuls ceux que vous avez préalablement approuvés pourront vous lire.

Les profils privés sont meilleurs pour les comptes personnels, car si vous avez une entreprise ou une entreprise et que le profil est privé, seuls ceux que vous avez préalablement approuvés pourront vous lire. Gardez à l’esprit que vous n’êtes pas obligé de mettre des accents dans les hashtags et que si plusieurs termes sont utilisés, ils ne sont pas séparés par des points ou des virgules. Il est recommandé que chaque mot commence par une majuscule. Autrement dit, de meilleures robes #SpringSevilla que des robes #SpringSevilla.

Tout bon hashtag doit être précédé de une photo en conditions et un texte motivant qui invite au clic. N’oubliez pas que les hashtags doivent être utilisés à la fin de la publication, car si vous les mettez au début, vous risquez d’effrayer le client potentiel.

Et surtout, trouvez l’équilibre entre simplicité et originalité. Si les hashtags sont recherchés, il sera très difficile pour quelqu’un de trouver ce qu’il recherche. Oubliez ceux qui enchaînent trop de mots ensemble. Aussi ceux qui utilisent des mots ancrés à un terme géographique très spécifique, surtout si vous aspirez à vous développer sur d’autres marchés.N’oubliez pas que vous disposez d’une série d’applications accessoires à Instagram qui peuvent vous aider à créer de meilleurs messages et que ceux-ci ont beaucoup plus grande portée.

les hashtags Ils peuvent vous aider à booster votre commerce ou votre entreprise sur Instagram, Ces règles simples peuvent donc mettre votre entreprise en orbite.

