Bette Midler a parlé une fois de Mick Jagger, notant ce «  qu’il ne donnera pas  », même si vous «  allez sur vos mains et vos genoux  » et plaide

Bien que Bette Midler soit connue pour ses ballades originales comme « Wind Beneath My Wings » et « From a Distance », la Divine Miss M connaît également son chemin autour d’une couverture. D’après son interprétation de «Boogie Woogie Bugle Boy» et « Miss Otis Regrets » pour son interprétation déchirante de « Delta Dawn,« elle a tendance à ajouter un peu de plaisir ou à apporter un degré d’humanité et d’émotion à ses couvertures. L’une de ses couvertures les plus connues est sa version de «Beast of Burden,« interprété à l’origine par les Rolling Stones.

Midler et Mick Jagger ont fait un petit clip vidéo ensemble – qui commence par Midler disant à Jagger (qui est son amant dans le clip) qu’il doit rester et la regarder interpréter sa chanson. Elle dit qu’elle le fait «mieux que quiconque» – une affirmation qu’il rejette gentiment. Midler a depuis parlé de sa relation avec Mick Jagger, expliquant que, bien qu’il soit un artiste sans précédent, il refuse d’exaucer un souhait lorsqu’il s’agit de collègues musiciens.

Mick Jagger n’écrira pas de chanson pour quelqu’un d’autre, selon Midler

Au cours d’une interview, publiée par CBC, Midler a parlé de Jagger, en riant tout au long de son passage. Elle loue son travail en déclarant:

«Il est vraiment tranchant. Vous écoutez certaines de ces chansons, je ne peux pas croire qu’il les a écrites. Il est tellement bon.

Tout en louant le chanteur de «Sympathy for the Devil», elle note qu’il n’est pas du genre à «donner» sa musique. Midler a partagé:

«Bien sûr, il ne vous donnera rien. Pour lui demander d’écrire une chanson pour vous, oubliez-la. Vous pouvez ramper. Vous pouvez vous mettre à genoux. Vous pouvez le soudoyer. Il ne vous donnera pas une seule note. C’est pourquoi vous vous retrouvez, quand vous finissez par chanter une chanson de Stones, c’est toujours une reprise… » Bette Midler | posté par CBC ‘

Et bien que la chanson de Midler’s Stone n’était «qu’une reprise», elle est devenue l’une des reprises les plus célèbres de l’histoire du rock and roll, avec de nombreux critiques musicaux affirmant même qu’elle avait dépassé le seul et unique Mick Jagger.

Midler dit que Mick Jagger estime qu’il « a une dette » envers les musiciens noirs

Midler poursuit en expliquant que, bien que Jagger soit résilient pour écrire des chansons pour d’autres artistes, il peut le faire pour les artistes noirs. Elle a expliqué qu’il aime les artistes noirs. Midler pense que Jagger a une dette envers les musiciens noirs. Elle a dit:

«Je pense qu’il sent qu’il a une dette envers eux. Et, en effet, il le fait. Je pense que chaque chanteur blanc qui chante n’importe quel genre de musique soul a une dette énorme envers la musique noire. Bette Midler | posté par CBC

Midler poursuit en expliquant que Jagger accorde beaucoup d’attention aux actes noirs, mais il «ne donnera rien à une fille blanche avec de gros seins». Midler dit qu’elle lui a demandé d’écrire pour elle, mais il n’est jamais d’accord.