Tara Wallace ne reçoit aucune aide de Peter Gunz pour les enfants: « C’est juste moi »

Le monde entier a vu Peter Gunz se retrouver pris dans un triangle amoureux avec Tara Wallace, sa petite amie de 13 ans, et sa femme Amina Buddafly, avec qui il a triché et s’est rapidement mariée. le Amour et hip hop le drame a captivé le public pendant plusieurs saisons, et alors qu’il rebondissait entre les lits des deux femmes, Gunz allait avoir plus d’enfants avec elles toutes les deux. Il est rapporté que la rappeuse a 10 sortes de cinq femmes, et selon Tara, elle est la seule personne à pourvoir aux trois garçons qu’elle partage avec son ex.

«Je n’ai aucune aide. C’est juste moi, « dit Tara à l’ancien Bad Girls Club La star, Tanisha Thomas, lors d’une interview sur Instagram Live, ajoutant que Peter est « épuisé » financièrement parce qu’il a tellement d’enfants. Ce n’est pas quelque chose qui s’inquiète pour Wallace car, selon elle, si vous entrez dans une relation avec un homme avec autant d’enfants et plusieurs femmes, c’est le prix que vous payez.

« Je pense que c’est la partie d’entrer dans une relation au début quand vous y entrez et que les gens ont plusieurs enfants », a déclaré la star de télé-réalité. « Vous ne comprenez pas ce que cela signifie en tant que jeune femme sortant avec un homme avec des enfants. Vous ne savez pas ce que cela signifie jusqu’à ce que vous ayez des enfants … et quand vous le savez, c’est comme si vous deviez presque faire la paix avec [the fact that] il n’y a qu’un seul de cette personne. «

Tara a ajouté qu’elle était en désaccord avec les femmes qui « n’aiment pas accepter la responsabilité de quoi que ce soit ». Elle a ajouté: « C’est comme: » Oh mon Dieu, je suis toujours la demoiselle en détresse! Cela m’est arrivé, cela m’est arrivé! » Mais lorsque vous vous retrouvez dans des situations, il y a évidemment des choses que vous ne savez parfois pas, mais lorsque vous décidez d’avoir des enfants avec un homme qui a plusieurs enfants, cela signifie que vous aurez plus de responsabilités. faire la paix avec ça depuis le début.

Regardez l’interview de Tara Wallace ci-dessous.