Le président déplore l’opinion publique: Trump met en garde contre une « rhétorique anti-vaccination »

Le président américain Trump souhaite mettre sur le marché un vaccin corona dès que possible – de préférence avant les élections de novembre. Il accuse les démocrates de soulever des inquiétudes quant à une approbation rapide. Les experts considèrent également que le calendrier visé est intenable.

Le président américain Donald Trump a accusé les démocrates de s’être prononcés contre une vaccination corona imminente pour des raisons politiques. Le candidat à la vice-présidence, Kamala Harris, fait preuve d’une « rhétorique imprudente anti-vaccination », a critiqué Trump lors d’une conférence de presse devant la Maison Blanche. Les démocrates voulaient présenter la vaccination comme une chose négative en raison des élections du 3 novembre, a-t-il déclaré. Ils n’aiment pas que le vaccin soit développé en «un temps record». Il pourrait même être disponible avant les élections, a déclaré Trump.

Harris avait mis en garde dans une interview diffusée dimanche avec le diffuseur CNN de l’ingérence du gouvernement dans la recherche d’un vaccin corona. Sous Trump, les experts scientifiques indépendants seraient «réduits au silence», a déclaré le sénateur. On ne peut pas faire confiance à la promesse de Trump concernant le vaccin car il a désespérément besoin de succès deux mois avant les élections, a-t-elle averti. « Je ne ferais pas confiance à ses déclarations. Je ferais confiance aux déclarations d’experts de la santé et de scientifiques, mais pas à Donald Trump », a déclaré Harris dans l’interview.

Fauci attend le vaccin l’année prochaine

Il existe maintenant plusieurs vaccins expérimentaux dans de grands essais cliniques à travers le monde. L’objectif est de tester la sécurité et l’efficacité des vaccins. Des experts américains bien connus ont récemment déclaré qu’il pourrait être clair d’ici la fin de l’année si l’un des vaccins testés était suffisamment efficace. L’immunologiste Anthony Fauci, par exemple, qui conseille également la Maison Blanche, s’attend à ce qu’un vaccin soit disponible au début de l’année prochaine.

L’approbation d’un vaccin avant l’élection est considérée comme impossible. La Food and Drug Administration (FDA) responsable pourrait émettre une approbation d’urgence limitée si les résultats des tests sont suffisamment bons. Les démocrates et certains experts de la santé craignent cependant que Trump puisse faire pression sur l’agence pour lui donner un gros coup avant les élections.

Les États-Unis sont le pays le plus durement touché par la pandémie corona au monde. Environ 6,3 millions d’infections y ont été détectées à ce jour et plus de 189 000 personnes infectées sont décédées. Trump est accusé d’avoir sous-estimé le danger posé par l’agent pathogène pendant longtemps et d’avoir induit en erreur à plusieurs reprises les citoyens avec des déclarations sur des méthodes de traitement prétendument prometteuses. Dans les sondages nationaux ainsi que dans les sondages de plusieurs États considérés comme décisifs pour l’élection, Trump est derrière son challenger Joe Biden.