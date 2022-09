Little Women Episode 9 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent vraiment la date de sortie de Little Women Episode 9. Cette série est regardée dans différentes régions et après avoir regardé tous ses épisodes publiés, les fans de cette émission recherchent le prochain épisode. Pour obtenir tous les détails que les fans recherchent pour le prochain épisode. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous partagerons toutes les informations telles que la date de sortie de Little Women Episode 9, comment regarder cette série dans différentes régions, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors lisez cet article jusqu’à la fin et vous trouverez tous les détails.

C’est une série sud-coréenne et cette série a été écrite par Chung Seo-kyung et réalisée par Kim Hee-won. Son premier épisode est sorti le 3 septembre 2022 et cette série coréenne est désormais regardée dans de nombreux pays différents. Après sa sortie, il a acquis une grande popularité dans différentes régions.

L’intrigue de cette émission circulera autour de trois sœurs pauvres et au fur et à mesure que la série avancera, vous verrez comment elles affronteront courageusement la famille la plus riche de Corée dans le cas de 70 milliards. C’est une série très intéressante et c’est la raison pour laquelle les fans de différentes parties du monde l’adorent. Comme vous pouvez le constater, cette série est très intéressante et c’est la raison pour laquelle elle est regardée dans différentes régions. Après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans recherchent la date de sortie de Little Women Episode 9. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 9 de Little Women

Si vous parlez de la date de sortie de Little Women Episode 9, alors il sortira le 1er octobre 2022. Vous pouvez facilement voir que toute votre attente va se terminer très bientôt. Si vous voulez regarder cet épisode et savoir ce qui va s’y passer, attendez simplement la date indiquée.

Où diffuser les petites femmes?

Vous pouvez regarder cette série coréenne sur TVN et c’est le réseau officiel de la série. Vous pouvez également diffuser cette série sur Netflix et si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez le regarder ici. Si vous souhaitez diffuser cette série ici, vous devrez d’abord acheter son abonnement.

Le casting principal

Voici maintenant la liste des acteurs de la série.

Kim Go-eun dans le rôle d’Oh In-ju

Park So-yi en tant que jeune Oh In-ju

Nam Ji-hyun comme Oh In-kyung

Park Ji-hu comme Oh In-hye

Wi Ha-joon dans le rôle de Choi Do-il

Kang Hoon dans le rôle de Ha Jong-ho

Gong Min-jeung comme Choi Ma-ri

Cho Seung-yeon dans le rôle de Jo Wan-gyu

Kim Mi-sook dans le rôle d’Oh Hae-sook

Park Ji-young dans le rôle d’Ahn Hee-yeon

Um Ki-joon dans le rôle de Park Jae-sang

Uhm Ji-won comme Won Sang-ah

Jeon Chae-eun dans le rôle de Park Hyo-rin

Lee Do-yeop dans le rôle de Won Ki-seon

Lee Min-woo comme Won Sang-woo

Park Bo-kyung dans le rôle de Go Soo-im

Jang Gwang comme Jang Sa-pyoung

Choo Ja-hyun dans le rôle de Jin Hwa-young

Le dernier mot

Nous concluons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 9 de Little Women, où diffuser cette émission en ligne dans le monde entier, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, soyez prêt pour la sortie de ce nouvel épisode bientôt. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de Little Women Episode 9 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

