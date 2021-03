Pierce Brosnan est le Dr Fate dans The Rock’s Black Adam

L’acteur de James Bond Pierce Brosnan jouera le super-héros Dr.Fate face à Dwayne Johnson dans Adam noir. Le Oeil doré Le casting de la star signifie que la Justice Society est maintenant terminée, alors que Brosnan rejoint Johnson en tant qu’anti-héros titulaire, Aldis Hodge en tant que Hawkman, Noah Centineo en Atom Smasher et Quintessa Swindell en tant que Cyclone.

Adam noir est le deuxième film DC de New Line après le blockbuster 2019 Shazam!. Dans l’univers DC, Shazam et Black Adam sont de grands rivaux, bien qu’il ne soit pas encore clair si Zachary Levi ou tout autre Shazam! des acteurs apparaîtront. Le mois dernier, il a également été signalé que Aladdin l’acteur Marwan Kenzari a été jeté dans Adam noir dans un rôle mystérieux. Les détails de l’intrigue sur le film sont étroitement gardés secrets.

Dans Adam noir, Pierce Brosnan jouera Kent Nelson, alias le bon Dr Fate, fils d’un archéologue qui a appris les techniques de sorcellerie et qui a reçu le casque magique du destin. Le personnage a été créé à l’origine par Gardner Fox et Howard Sherman, apparaissant pour la première fois dans Plus de bandes dessinées amusantes N ° 5 en 1940. Une version live-action de Kent Nelson a été précédemment représentée par Brent Stait dans la série télévisée Smallville, mais il n’est pas encore apparu dans l’univers étendu de DC.

Jaume Collet-Serra Croisière dans la jungle dirige Adam noir. La dernière ébauche du scénario a été écrite par Rory Haines et Sohrab Noshirvani à la suite d’une ébauche préalable d’Adam Sztykiel. Dwayne Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia de Seven Bucks Productions produisent avec Beau Flynn de FlynnPictureCo.

Brosnan est peut-être mieux connu pour avoir joué James Bond dans une série de films dans les années 1990 et 2000 qui ont collectivement rapporté près de 1,5 milliard de dollars au box-office. Il a également joué un rôle dans la comédie de Robin Williams Mme Doubtfire, un film qui a récemment fait la une des journaux avec les fans exigeant de voir la coupe R-rated. Brosnan a également joué dans Le pic de Dante, L’affaire Thomas Crown, Mamma Mia!, et L’homme de novembre.

Plus tôt cette semaine, Dwayne Johnson taquiné Adam noir avec une publication sur Instagram du scénario du film. Dans la légende, Johnson écrit: « Eh bien, j’adorerais porter un arc-en-ciel tous les jours. Et dire au monde que tout va bien. Mais j’essaierai d’emporter un peu d’obscurité sur mon dos. Jusqu’à ce que les choses soient plus claires … . «

En raison de plusieurs retards, on ne sait pas quand Adam noir sortira dans les salles. Le film devait initialement sortir en 2020 avant d’être repoussé en décembre 2021 en raison de la pandémie. Il a depuis été retiré du calendrier indéfiniment jusqu’à ce qu’une nouvelle date de sortie puisse être nommée. Le projet est sur la bonne voie pour commencer la production bientôt, il semble donc probable que Adam noir arrivera dans le courant de 2022.

Pendant ce temps, Brosnan peut ensuite être vu dans le prochain film d’horreur Faux positif aux côtés d’Ilana Glazer, Justin Theroux, Sophia Bush et Josh Hamilton. Le film sortira sur Hulu le 25 juin. Nous devrons rester à l’écoute pour une date de sortie officielle le Adam noir. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

