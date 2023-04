5 séries similaires à THE CROWN à voir sur NETFLIX avant la saison 6

La Couronne C’est l’une des séries les plus controversées, mais aussi les plus populaires sur Netflix. Avec un total de cinq saisons déjà disponibles sur la plateforme, il a trouvé le moyen de captiver le public avec son niveau de production et en même temps de semer le chaos. C’est parce qu’il capture, ouvertement, l’histoire d’Elizabeth II et de tous les Windsors.

Cependant, au-delà du scandale qui La Couronne générée à travers le monde, Netflix mise encore dessus. C’est pourquoi la sixième et dernière saison sortira bientôt, qui couvre jusqu’à l’année 2001, lorsque Le prince William a rencontré sa femme, Kate Middleton. Bien que cette version soit encore dans quelques mois.

Il convient de noter que la sixième saison de La Couronne encore en plein processus de production. Cependant, le géant du streaming a cinq séries similaires à apprécier jusqu’à ce que les nouveaux épisodes soient enfin publiés.

5 séries similaires à The Crown à regarder sur Netflix :

5.Versailles :

La monarchie d’Angleterre n’est pas la seule qui existe dans le monde, au-delà du fait qu’elle est l’une des plus puissantes et l’une des rares encore en vigueur. Mais, s’il en est une qui a marqué l’histoire, c’est celle du roi Louis XIV de France, qui se reflète dans cette bande.

Synopsis officiel : Le roi Louis XIV de France commande un palais luxueux qui devient un champ de bataille pour l’amour et la politique, et une prison dorée pour la noblesse.

Bande-annonce:

4.Outlander :

C’est l’une des séries les plus similaires à La Couronne puisqu’il raconte l’histoire, même avant l’arrivée des Windsors au pouvoir. Eh bien, cela montre l’ambition de l’Angleterre et son désir de conquérir l’Ecosse.

Synopsis du spoiler : Claire Beauchamp est une infirmière britannique qui, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, se rend en Écosse avec son mari, Frank Randall. Désireux de voir ce pays, ils visitent les pierres de Craigh na Dun qui, comme par magie, entraînent Claire en Écosse en 1743 lorsque les tuniques rouges, soldats d’Angleterre, renversent la dynastie Stuart.

Bande-annonce:

3. Sang, sexe et royauté :

Cette bande peut être considérée, peut-être, comme une parodie de tout ce qui montre La Couronne. Il raconte l’histoire d’Ana Boleyn, le grand exemple à suivre pour Lady Di, mais sous un autre angle.

Synopsis officiel : Au XVIe siècle, Anne Boleyn explore la politique sexuelle perfide de l’époque et devient reine d’Angleterre. Il aide à écrire l’histoire en remodelant la façon dont le roi Henri VIII perçoit le monde, mais en attendant la naissance d’un héritier mâle, il se fait de puissants ennemis.

Bande-annonce:

2. L’impératrice :

Cette histoire de romance et d’intrigue était l’une des préférées de l’année 2022. En ce moment, elle a une saison qui a dépassé les attentes avec son niveau de production et son intrigue captivante.

Synopsis officiel : Lorsque la rebelle Elisabeth (« Sissi ») rencontre Franz, empereur d’Autriche, l’amour grisant du jeune couple bouleverse la structure du pouvoir de la cour viennoise. Après le mariage, la jeune impératrice doit s’affirmer non seulement contre sa belle-mère, la avide de pouvoir Sophie, mais aussi contre le frère de Franz, Maxi, qui aspire au trône (et Sisi). Alors que les troupes ennemies se forment aux frontières de l’empire des Habsbourg, les Viennois se soulèvent contre l’empereur. Elisabeth découvrira à qui elle peut faire confiance et quel est le prix à payer pour être une véritable impératrice et une figure d’espoir pour son peuple.

Bande-annonce:

1.Harry et Meghan :

C’est, sans aucun doute, les docu-séries que tout fan de La Couronne À voir. Eh bien, compte tenu de ce que la série montre sur l’histoire de Lady Di, ce documentaire des ducs de Sussex rend les dures expériences vécues par feu la princesse de Galles un peu plus réelles.

Synopsis officiel : Dans une série documentaire inédite et intimiste, le duc et la duchesse de Sussex racontent leur histoire d’amour à la première personne, loin des gros titres. Au cours de six épisodes, la série se penche sur la façon dont leur relation secrète a commencé et les défis qui leur ont fait sentir qu’ils devaient se retirer et se retirer de leurs rôles à plein temps au sein de l’institution. Grâce aux témoignages d’amis et de membres de la famille, dont beaucoup n’ont jamais parlé publiquement de ce dont ils ont été témoins, ainsi qu’à l’analyse des historiens de l’état actuel du Commonwealth et des relations de la famille royale avec la presse, la série met non seulement en lumière le couple histoire d’amour, mais brosse un tableau vivant de notre monde et de la façon dont nous nous traitons les uns les autres.

Bande-annonce:

