Harry Jowsey s’excuse d’avoir traité James Charles d’insulte homophobe sur son podcast

Harry avait précédemment déclaré qu’il était un allié de la communauté LGBTQ+ et avait confirmé sa romance avec la YouTubeuse transgenre Nikita Dragun.

Harry Jowsey s’est excusé d’avoir traité le YouTuber James Charles d’insulte homophobe.

Les Trop chaud pour le manipuler la star, qui était candidate à la saison 1 de la série télé-réalité Netflix, a fait le commentaire sur l’épisode 37 de son podcast Connectez-vous avec Harry Jowsey. Le commentaire a apparemment été utilisé lors d’une conversation informelle entre Harry et son producteur et n’était pas censé être inclus dans le montage final du podcast.

Dans le agrafe, on peut entendre Harry dire : « James Charles essaie de me baiser… le maquilleur. Vous ne savez pas qui il est ? Juste un putain de merde. » L’épisode a été téléchargé mardi (19 octobre) puis rapidement supprimé. Il a ensuite été re-téléchargé avec la partie offensive coupée. Cependant, les auditeurs n’ont pas tardé à enregistrer le clip audio et à le publier en ligne.

Harry Jowsey et James Charles. Photo : @harryjowsey via Instagram, @jamescharles via Instagram

Harry a reçu un contrecoup pour ses commentaires, en particulier parce qu’il s’était défendu en tant qu’allié de la communauté LGBTQ + depuis qu’il avait confirmé qu’il avait une relation amoureuse avec YouTuber Nikita Dragun, qui est transgenre.

Dans un épisode précédent du podcast BFFs, Harry a déclaré: « Pour moi, c’est comme sortir avec une autre fille parce que je vois honnêtement les femmes trans comme des femmes. Je ne vois pas ça comme un gros problème. J’ai l’impression d’être très chanceux avec mes amis et ma famille, que tout le monde soit ouvert d’esprit et aime les gens pour ce qu’ils sont au lieu de paniquer. Je suis extrêmement attiré par l’énergie des gens, peu importe qui ils sont. «

Un utilisateur tweeté: « Je déteste James Charles mais personne ne méritait d’être appelé le f slur malgré tout, Harry a si bien parlé d’aimer les femmes trans dans le podcast BFF, je suppose que c’était tout pour un spectacle et c’est homophobe dans la vraie vie si dégoûtant. » Un autre ajoutée: « Harry Jowsey ne s’assoit plus avec moi. Vous venez de prouver à quel point vous dites souvent merde. Je suis désolé d’avoir laissé ce mot échapper » racaille. »

Harry s’est maintenant excusé pour sa remarque homophobe sur Instagram Live et a déclaré qu’il « cherchait activement à être un meilleur humain ».

« La personne à qui j’ai dit ces choses s’est immédiatement excusée. J’ai réparé les choses en privé. Je voulais juste venir ici et dire que je suis extrêmement gêné par moi-même, mes actions et le fait que j’ai laissé un tel mot s’échapper, » expliqua Harry.

« Alors je veux juste dire à James, mon ami à propos duquel j’ai dit ce mot, je suis profondément désolé. Nous avons réparé les choses en privé mais je voulais juste venir ici et dire cela au reste de la communauté LGBTQ+ que je Je vais prendre un peu de temps pour m’informer à ce sujet et m’excuser. Ce mot n’appartient pas à mon vocabulaire et il ne faut pas en parler. »

Comment est @HarryJowsey va appeler quelqu’un une insulte gay quand il pose comme ça ? Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde, IL N’EST PAS UN ALLIÉ GAY. #harryjowsey – mrdjkingbee (@mrdjkingbee) 19 octobre 2021

Il a également publié une déclaration à TMZ, qui disait: « J’ai déjà parlé avec James en privé et j’ai hâte d’utiliser cela comme une expérience d’apprentissage et de ne pas oublier le poids que mes mots portent. Je tiens également à m’excuser sincèrement auprès de toute la communauté LGBTQ + que je soutiens de tout coeur. »

James Charles n’a pas encore répondu publiquement aux commentaires de Harry, nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

Chaque semaine, deux visages familiers de la communauté LGBTQ+ s’ouvriront l’un à l’autre sur leurs voyages de coming out. Cliquez sur l’image ci-dessous pour écouter le dernier épisode avec les invités spéciaux Shon Faye et Travis Alabanza. Disponible sur toutes les plateformes de podcast maintenant.

Shon Faye et Travis Alabanza. Image : 45secondes.fr

