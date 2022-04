Quel pays a le meilleur catalogue Netflix

Netflix

La plateforme de streaming derrière des titres comme château de cartes Oui choses étranges C’est l’un des plus utilisés au monde.

© GettyLa plateforme est disponible dans plus de 190 pays.

La façon de regarder les séries et les films a changé à jamais avec le positionnement de Netflix dans chaque foyer du monde. Aujourd’hui, malgré le fait qu’il existe un marché qui s’est diversifié avec l’apparition de services tels que Amazon Prime Vidéo, HBO Max ou Disney+pour ne citer que quelques cas, la société Roseau Hastings continue à diriger et est celui qui est le plus souvent commenté dans les discussions entre amis ou lorsque quelqu’un demande une suggestion à voir à la maison.

De la main de choses étranges, Netflix a réussi à finir de se positionner comme un leader au sein des entreprises qui proposent des contenus audiovisuels à visionner sur n’importe quel écran via Internet. Au fil du temps, toutes sortes d’histoires ont émergé qui ont fait s’étoffer de plus en plus leur catalogue, et des histoires comme éducation sexuelle, Bridgerton, Sombre et jusqu’à le jeu du calmar. Petit à petit, chaque pays a eu sa première production originale au sein le N rouge.

Mais non seulement le contenu original vit Netflix, qui a réussi à se renforcer sur le marché grâce à des accords mondiaux qui lui ont permis de distribuer des séries et des films d’autres studios. C’était comme ça aux États-Unis, Bureau (CNB) a été pendant des années la série la plus regardée, tandis qu’en Amérique latine, un scandale a éclaté lorsque copains a été retiré de la plate-forme par l’arrivée de hbo max. La réalité est que, dans chaque pays, le catalogue varie un peu en fonction des accords commerciaux de Netflix.

+ Quel est le pays avec la meilleure offre Netflix

Si vous devez évaluer les catalogues par quantité, il y a deux pays qui se démarquent des autres dans le monde. Selon SurfRequin, les États-Unis sont celui avec la plus grande variété de titres, avec 5 879 films et séries, tandis que le Canada est le pays avec le plus grand nombre de films à regarder, avec plus de 4 000 disponibles pour ses utilisateurs. Mais ce n’est pas synonyme de qualité, forcément.

Une autre étude de interrupteuroù le nombre de prix et de nominations remportés a été combiné avec le score que chaque série ou film a dans IMDb, le top 3 des meilleurs catalogues se situe majoritairement en Asie : sur 100 points possibles, le Japon est premier, avec un score idéal, tandis que la Corée du Sud occupe la troisième place, avec 94,02. La deuxième place revient à la République tchèque, avec 97,61. Qu’en est-il de l’Amérique latine ? Les pays les mieux placés dans ce classement se partagent la 19e place avec 83,05 points et sont le Mexique et l’Argentine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂