The Prodigy, le film de Florence Pugh sur Netflix, est-ce une histoire vraie ?

Netflix

Florence Pugh est arrivée sur Netflix avec Le prodige, un film qui est déjà un succès, et est-il tiré d’une histoire vraie ? Connaître la vérité.

©NetflixFlorence Poug

Florence Poug ces derniers temps, elle est devenue l’une des actrices les plus importantes de l’industrie cinématographique. En effet, dans ses différents rôles, il a su faire preuve de polyvalence et désormais il ne fait pas exception. Eh bien, il y a quelques jours à peine, il a été créé dans Netflix Le prodige, l’un de ses films les plus puissants et les plus étonnants. En fait, le film était si impressionnant qu’il a captivé des milliers de personnes à travers le monde.

Cependant, il faut noter qu’au-delà du travail incroyable qu’il a fait Florence Poug dans Le prodige, l’une des choses qui a le plus attiré l’attention des fans était l’intrigue. C’est parce que le film raconte une histoire puissante qui a suscité beaucoup d’intrigues. Entre autres, savoir si la production de Netflix est basée sur une histoire vraie ou est de la pure fiction. Cependant, vous devez d’abord dire à qui ne l’a pas vu de quoi parle ce film.

Le synopsis officiel de Le prodige fait remarquer: « 1862, treize ans après la Grande Famine. L’infirmière anglaise Lib Wright (Florence Pugh) se rend dans les Midlands, en Irlande, pour aider une communauté dévouée et examiner l’un de ses membres pendant quinze jours. Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) est une fillette de onze ans qui affirme qu’elle n’a rien mangé depuis quatre mois et qu’elle n’a survécu que grâce à la « manne du ciel ». Alors que la santé d’Anna se détériore, Lib est déterminé à découvrir la vérité, défiant la foi d’un peuple qui préfère continuer à croire.”.

Sans aucun doute, c’est une histoire surprenante et elle est basée sur le livre d’Emma Donoghue, mais la vérité est que toute l’intrigue est fictive. Cela prend certains aspects basés sur le phénomène des femmes qui jeûnent. Ces personnes existaient à l’époque victorienne lorsque certaines femmes affirmaient qu’elles pouvaient passer de longues périodes sans manger et sans en subir les conséquences.

D’après ce que l’on sait de leur histoire, certains ont cessé de manger pour des raisons religieuses, mais la réalité est que ces événements ont été considérés comme les premiers cas d’anorexie, qui n’était pas une maladie connue à l’époque. Et la bande Netflix ne va pas si loin de ces cas, mais son intrigue et tout ce qu’elle implique n’est que fiction.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂