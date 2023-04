Star Wars a confirmé un nouveau film écrit par le créateur de Peaky Blinders

in

Premières

Lors de la Star Wars Celebration qui se déroule à Londres, en Angleterre, l’annonce importante a été faite.

© IMDbGuerres des étoiles.

l’univers de Guerres des étoiles il continue de s’étendre et d’évoluer à pas de géant. Malgré que la saga skywalker a pris fin il y a près de quatre ans, la franchise n’arrête pas sa croissance. De nouveaux films ont été annoncés qui promettent d’apporter plus d’aventure et d’excitation aux fans du monde entier.

Actuellement, à Londres, le Célébration de la guerre des étoiles, où des nouvelles importantes ont été données sur l’avenir de la saga. L’un d’eux concernait le retour de marguerite ridley à l’univers galactique, dans une nouvelle production de lucasfilm donner vie à son personnage roi skywalker.

Dans la célébration de la guerre des étoiles un film a été annoncé pour être réalisé par le réalisateur pakistanais Sharmeen Obaid-Chinoy et qu’il aura un script qui sera en charge de Steven Chevalierle créateur de Peaky Blinders. ridicule surpris les fans de la célébration de la guerre des étoiles avec leur présence, ce qui a été fait pour confirmer leur participation au projet.

Tel que rapporté lors la célébration de la guerre des étoilesl’histoire se déroule après les événements que nous avons vus dans L’Ascension de Skywalker en 2019, avec Roi déjà reconnu comme un skywalker et cherchant à réorganiser ordre jedi. Ce projet devait initialement être mené par Damon Lindeloff.

+Les deux autres films Star Wars annoncés

De plus, il a été annoncé qu’il y aura un film sur Guerres des étoiles qui se connectera avec Le Mandaloriendirigée par dave filoni. James Mangold Il sera également aux commandes d’un autre film de la saga galactique. Cette nouvelle passionnante promet de conserver l’héritage de Guerres des étoiles pendant encore de nombreuses années.

