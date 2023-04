Fox annule officiellement The Resident après six saisons

Dans une tournure des événements décevante pour les fans du drame médical Le résident, Fox a officiellement confirmé que la série ne reviendrait pas pour une septième saison. Tout au long de ses six saisons, Le résident a suivi la vie de professionnels de la santé au Chastain Park Memorial Hospital alors qu’ils naviguaient dans le monde complexe des soins de santé. L’émission a abordé une série de problèmes auxquels est confronté le secteur de la santé, notamment les réductions budgétaires et la menace omniprésente de poursuites pour faute professionnelle.





Par TVLine, la confirmation officielle de Le résidentL’annulation de a fait suite à une série de rapports négatifs et d’indications que l’émission de longue date ne reviendrait pas pour une autre saison. De plus, la vente des décors et des accessoires de l’émission indiquait que la décision de mettre fin à la série avait déjà été prise avant l’annonce publique. Depuis plusieurs mois, les fans de Le résident ont spéculé sur l’avenir de l’émission. La co-créatrice Amy Holden Jones n’a alimenté ces rumeurs qu’en laissant entendre à la fin de la saison 6 que le final pourrait servir d’adieu définitif au show. Il s’avère que Jones avait intentionnellement écrit la finale de la saison 6 pour qu’elle fonctionne comme une finale potentielle de la série au cas où la série ne serait pas renouvelée.

Malgré cela, Jones avait de grands projets pour le spectacle s’il avait été repris pour une septième saison. Les fans auraient eu la chance de voir le mariage de Devon et Leela et la poursuite de la relation amoureuse de Conrad et Billie. De plus, la nouvelle saison aurait exploré comment Bell et Kit auraient géré la situation unique où Bell était à la fois patient et médecin. Malheureusement, la série ne reviendra pas et les fans ne pourront pas voir ces scénarios se dérouler.





Amy Holden Jones remercie les acteurs et l’équipe après l’annulation de The Resident

Disney – Télévision domestique ABC

Le résident, qui met en vedette Matt Czuchry, Manish Dayal, Emily VanCamp et Bruce Greenwood, a été créée en 2018 et est depuis lors un incontournable de la programmation de Fox. Bien que la nouvelle de l’annulation puisse être décevante pour les fans, la co-créatrice Amy Holden Jones a exprimé sa gratitude envers le casting et l’équipe sur Twitter, affirmant que c’était une excellente course et que l’émission continuera d’être disponible sur Hulu.

Selon TVLine, Le résident a connu une baisse de 10% du nombre total de téléspectateurs et une baisse de 29% du classement des démos lors de sa sixième et dernière saison. Cependant, ces chiffres sont toujours impressionnants par rapport à d’autres émissions diffusées sur Fox au cours de la même période. Le drame médical classé derrière seulement 9-1-1, 9-1-1 : Étoile solitaireet Accusé en termes de taille d’audience, mais était à égalité à la neuvième place en termes de classement des démos. Le résident a été félicité pour sa représentation réaliste des procédures médicales et des dilemmes éthiques, ainsi que pour sa solide distribution d’ensemble. Avec ses intrigues stimulantes et ses personnages complexes, Le résident a laissé un impact durable sur le genre du drame médical et manquera à beaucoup.