5 séries similaires à SKINS à NE PAS MANQUER sur NETFLIX

Netflix

Si vous êtes un fan de Skins et que vous recherchez plus de séries de ce style, nous vous proposons ici quelques options que vous trouverez sur Netflix.

5 séries similaires à SKINS que VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER sur NETFLIX.

Il existe de nombreux exemples de séries télévisées pour les jeunes qui ont eu un impact sur le public, mais l’un des plus importants est Peaux. Cette comédie dramatique, créée par Bryan Elsley et Jamie Brittain, a été diffusée entre 2007 et 2013, avec une intrigue qui suit un groupe d’adolescents dans des situations impliquant des troubles de la personnalité, des troubles de l’alimentation, des maladies mentales, des problèmes familiaux, de l’homosexualité, des dépendances, des drogues et plus encore. Si vous recherchez plus de titres comme celui-ci, sur le service de streaming Netflix vous trouverez les 5 suivants de la liste.

+5 séries similaires à Skins sur Netflix

5- Ce spectacle des années 90

Année: 2023

Saisons: 1

Protagonistes: Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Mace Coronel, Ashley Aufderheide, Reyn Doi, Maxwell Acee Donovan, Callie Hope Haverda, Sam Morelos, Andrea Anders

Parcelle: Kitty et Red accueillent une nouvelle génération d’adolescents dans leur sous-sol lorsque leur petite-fille Leia décide de passer l’été dans le Wisconsin.

4- Apprendre à vivre

Année: 2022

Saisons: 1

Protagonistes: Ayesha Madon, James Majoos, Chloe Hayden, Asher Yasbincek, Thomas Weatherall, Will McDonald

Parcelle: Une fresque incendiaire expose les romances secrètes des lycéens de Hartley. Son auteur, Amerie, doit faire face à la suite chaotique.

3- La fin du putain de monde

Année: 2017

Saisons: 2

Protagonistes: Alex Lawther, Jessica Barden, Gemma Whelan, Wunmi Mosaku, Steve Oram, Christine Bottomley

Parcelle: Ce n’est pas l’histoire typique d’un garçon qui rencontre une fille. James et Alyssa, deux adolescents rebelles, se lancent dans un road trip comme ils ne l’avaient jamais imaginé.

2-Derry Girls

Année: 2018

Saisons: 3

Protagonistes: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Dylan Llewellyn, Tara Lynne O’Neill, Kathy Kiera Clarke

Parcelle: Irlande du Nord, années 1990. En plein conflit politique, cinq lycéens d’un couvent font face aux défis de l’adolescence.

Année: 2019

Saisons: 3

Protagonistes: Asa Butterfield, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Gillian Anderson, Chaneil Kular, Alistair Petrie, Connor Swindells

Parcelle: Parce qu’il a une mère thérapeute, Otis a toujours une réponse en matière de sexe. Alors son amie rebelle Maeve lui propose d’ouvrir une clinique de sexothérapie.

