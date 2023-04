Shazam ! Le réalisateur de Fury of the Gods se moque de la suite avec Half-Star Review

Avec Shazam ! Fureur des Dieux à court avec les cinéphiles à sa sortie, le réalisateur David F.Sandberg en tire le meilleur parti en faisant la satire des critiques. Sorti en salles le mois dernier, le Shazam ! La suite a été réalisée par Sandberg, qui était de retour dans le fauteuil du réalisateur après avoir dirigé le premier film. Le film a réussi à gagner un peu plus de 131 € au box-office mondial, une bombe étant donné le budget élevé qu’il a aussi pour produire le projet, et aggraver les choses a été un accueil critique mitigé, donnant Fureur des Dieux un taux d’approbation de 49% sur Rotten Tomatoes.





Sandberg s’est depuis tourné vers Letterboxd pour usurper essentiellement la négativité qui a été portée sur le film. Par ScreenRant, le cinéaste a partagé une critique 1/2 étoile pour Shazam ! Fureur des Dieux, en utilisant son vrai nom et en fouillant le réalisateur du film avec lui-même. Il écrit : « Billy et Shazam ont des personnalités différentes. J’aimerais vraiment que quelqu’un le signale au réalisateur. Impossible à regarder ! »

Sandberg avait précédemment parlé de ses véritables réflexions sur Shazam ! Fureur des Dieux à court avec sa sortie. Dans un fil Twitter, elle a souligné le score d’audience du film, qui est beaucoup plus élevé à 86%, trouvant amusant que ce film ait en quelque sorte établi de nouveaux records pour son score critique le plus bas et son score d’audience le plus élevé chez Rotten Tomatoes. Il a également suggéré qu’il s’éloignait du genre des super-héros pendant un certain temps, bien qu’il se soit tenu à la qualité de Shazam ! 2.

« Je ne m’attendais pas à une répétition du premier film d’un point de vue critique mais j’ai quand même été un peu surpris car je pense que c’est un bon film », a-t-il déclaré. Tant pis. Comme je le dis depuis un moment maintenant, j’ai très hâte de revenir à l’horreur (ainsi que d’essayer de nouvelles choses). Après six ans de Shazam J’en ai définitivement fini avec les super-héros pour le moment. »

Il a ajouté: « Juste pour être clair, je ne regrette pas une seconde d’avoir fait le Shazam films. J’ai tellement appris et j’ai eu l’occasion de travailler avec des gens vraiment incroyables. Je serai éternellement reconnaissant d’avoir pu en réaliser deux ! Ce sont des expériences très difficiles mais précieuses. Une chose que j’attendais vraiment avec impatience, c’est de me déconnecter du discours des super-héros en ligne. Cela me stresse tellement et ce sera bien de ne plus avoir à y penser.





Shazam ! La fureur des dieux est tombée en dessous des espoirs du studio

L’avenir de cette incarnation de Shazam dans la DCU dépendait apparemment de la qualité Fureur des Dieux fait dans les salles de cinéma, et sa sous-performance signifie probablement que Shazam ! 3 n’arrivera pas. On ne sait pas si cela signifie également que la course de Zachary Levi dans le rôle est terminée à ce stade, ou s’il apparaîtra toujours d’une manière ou d’une autre dans la DCU. On pourrait dire que beaucoup de gens ont choisi de sauter Fureur des Dieux estimant qu’il était inutile d’investir dans le film, en supposant qu’il ne ferait pas partie de l’univers de la DCU à l’avenir. Il est difficile de dire à quel point cela a pu affecter les ventes de billets, mais cela n’a certainement pas aidé.

Shazam ! Fureur des Dieux commencera à diffuser sur HBO Max le 23 mai, lorsque le service de streaming sera renommé Max.