Comment dresser votre dragon pourrait recevoir un traitement en direct

La populaire franchise DreamWorks, How to Train Your Dragon, pourrait bientôt devenir une aventure en direct, élargissant son univers.

DreamWorks et Universal pourraient suivre Disney dans leur récente stratégie de faire revivre leurs classiques animés en films d’action réelle, avec le bien-aimé Comment entraîner son dragon selon la rumeur, c’était leur première tentative après l’incroyable succès de la franchise.





Après avoir brillé tant sur le grand que sur le petit écran, la saga s’apprête à élargir son univers d’une toute autre manière. Selon une publication de l’initié Daniel Ritchman sur Patreon (via The Direct), Universal Pictures est en train de développer activement une version en direct de l’histoire de Hiccup and Toothless, qui serait écrite et réalisée par Dean Deblois, qui était en charge des deux derniers films.

FILM VIDÉO DU JOUR

Pour le moment, on ne sait pas s’il s’agirait d’une adaptation du film original de 2010 ou d’une histoire complètement différente dans le même univers, avec des versions en chair et en os des personnages que nous connaissons déjà ou introduisant un nouvel ensemble de protagonistes, comme certains des émissions de télévision ont fait.

Comment entraîner son dragon se déroule dans un monde mythique où le royaume des Vikings est menacé par la présence et les attaques de dragons. L’histoire est centrée sur Hiccup, un adolescent viking qui ne correspond pas à la longue tradition de sa tribu de tueurs de dragons héroïques. Le monde de Hiccup est bouleversé lorsqu’il rencontre un dragon qui le met au défi, lui et ses compagnons vikings, de voir le monde d’un point de vue totalement différent.





La franchise Comment dresser votre dragon

Animation DreamWorks

Comment entraîner son dragon est vaguement basé sur la série de livres du même nom de l’écrivain britannique Cressida Cowell, qui compte un total de 12 livres, ce qui a donné à DreamWorks beaucoup de sources sur lesquelles travailler et une grande variété d’histoires à raconter.

Après le succès du premier film, le studio n’a pas hésité à donner le feu vert à une suite, qui est arrivée en 2014. La popularité a continué, et ainsi, cinq ans plus tard, Harold et Krokmou sont revenus pour le troisième et dernier volet du film, mais pas le dernier. chose que nous pourrions apprécier de la franchise.

En 2013, la première série de la saga a été créée, divisée en trois parties, soit un total de 8 saisons et 118 épisodes. En 2019, la deuxième émission est arrivée, divisée en deux parties avec six saisons et 53 épisodes. Enfin, en 2021, la troisième série est sortie, composée de 4 saisons et 26 épisodes, la dernière sortie en novembre 2022.