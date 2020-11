Où vivait la famille Cleaver?

Laisse le au castor a duré six saisons de 1957 à 1963. La série a suivi Theodore «The Beaver» Cleaver alors qu’il se mettait en difficulté à l’école, à la maison et dans la ville fictive de Mayfield. La série saine a résonné auprès des fans dans les années 1950 et 1960 et continue de gagner des fans même aujourd’hui. Il y a cependant une controverse à propos de l’émission familiale. Personne ne semble s’entendre sur la localisation de Mayfield aux États-Unis.

Les fans pensent que Mayfield était situé dans le Wisconsin, l’Illinois ou l’Ohio

Les fans de la série ont passé des décennies à rechercher des indices qui révéleraient l’emplacement de la maison fictive de la famille Cleaver. Curieusement, ces mêmes fans ont trouvé des indices qui indiquent trois habitants différents. Selon Little Things, quelques épisodes font référence à des monuments du Wisconsin, amenant certains fans à croire que le Mayfield fictif se trouve dans la capitale du fromage du pays.

Beaver Cleaver et Wally Cleaver sur «Laissez-le à Beaver» | CBS via Getty Images

CONNEXES: Ken Osmond a eu une carrière complètement différente après avoir « laissé à Beaver »

Silent Locations, cependant, note que la série semble utiliser des images de Skokie, dans l’Illinois, dans plusieurs épisodes représentant la rue principale de Mayfield. Si cela est vrai, alors Mayfield était peut-être une banlieue de Chicago. Enfin, les fans de l’Ohio soulignent que l’Ohio a une ville appelée Mayfield. Ils affirment également que l’émission a fréquemment fait référence à des endroits dans et autour du vrai Mayfield, Ohio. Ce n’est pas une énorme surprise, cependant. Mayfield est un nom de ville populaire. Il existe 18 villes de Mayfield aux États-Unis, dont une au Wisconsin.

Laisse le au castor font souvent référence à l’eau, ce qui rend les trois emplacements peu probables.

Dans un épisode de la série, il a été déclaré que la famille vivait à environ 20 minutes de l’eau. Les fans pensaient en grande partie faire référence à l’océan parce que le surf était également mentionné dans la série. Si la ville fictive de la famille était basée sur Skokie, Mayfield, Ohio, ou quelque part près de Madison, Wisconsin, la plage serait loin de 20 miles.

Acteurs américains Tony Dow comme Wally Cleaver et Jerry Mathers Beaver Cleaver | Archives de photos CBS / Getty Images

La plage la plus proche de Skokie qui n’est pas un lac est Gulf Shores, Alabama. Il est à près de 1 000 miles, soit un trajet de 14 heures en voiture. Skokie est cependant proche d’une grande masse d’eau. La banlieue de Chicago se trouve à seulement quelques kilomètres des rives du lac Michigan, il est donc possible que les références d’eau dans Laisse le au castor faisaient référence à un lac au lieu d’un océan ou d’un golfe. Mayfield, Ohio, est à environ 20 miles du lac Érié mais à plusieurs centaines de miles de l’océan. Madison, dans le Wisconsin, est également à une courte distance en voiture du lac Michigan.

Mayfield était une ville inventée sur Laisse le au castor et l’emplacement réel n’a jamais été révélé

Bien que les trois emplacements puissent être une bonne estimation, en réalité, l’emplacement réel de Mayfield n’a jamais été révélé. Selon Me TV, l’émission n’est jamais sortie et n’a mentionné dans quel état vit la famille. C’était probablement par conception. L’emplacement ambigu a permis à un public plus large de se connecter à l’émission.

Le casting de «Laissez-le au castor» | Archives de photos CBS / Getty Images

CONNEXES: « Laissez-le au castor »: Jerry Mathers a-t-il été rejeté par les Marines?

Laisse le au castor n’était guère unique à cet égard. Plusieurs émissions populaires ont refusé de révéler leur emplacement. Au lieu de cela, ils ont choisi de créer un monde fictif qui pourrait exister n’importe où aux États-Unis. Pendant des décennies, les fans de Les Simpsons a débattu de la ville sur laquelle repose la fiction de la famille Simpson. Le nom de la ville a été utilisé pour que les fans puissent penser que le Springfield dans leur état était l’inspiration de la ville animée. En 2012, Matt Groening a mis fin au débat. Il admit Les Simpsons ville fictive était basée à Springfield, Oregon.