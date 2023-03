5 séries similaires à Shadow and Bone que VOUS NE POUVEZ PAS MANQUER sur NETFLIX

Netflix

Shadow and Bone est revenu sur Netflix avec sa deuxième saison, mais certains l’ont déjà terminée et veulent voir plus de ce style. Ici, nous vous dirons quoi d’autre à voir sur la plate-forme.

©Netflix5 séries similaires à Shadow and Bone à NE PAS MANQUER sur NETFLIX.

service de diffusion en continu Netflix a une nouvelle série la plus regardée dans le monde : Ombre et os. La série basée sur le chevauchement de livres Ombre et os et Six des corbeaux de Leigh Bardugo revient avec sa saison 2 et les fans la positionnent une nouvelle fois en tête du classement des audiences. Sa prémisse centrale suit une jeune femme qui vient de découvrir ses pouvoirs et tente de sauver sa terre d’une puissante force maléfique. Ensuite, nous vous proposons 5 options similaires sur la plateforme.

+5 séries similaires à Shadow and Bone sur Netflix

5- Le Sorceleur

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Henry Cavill, Freya Allan, Millie Brady, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Björn Hlynur Haraldsson

Parcelle: La sorcière Geralt, une chasseuse de monstres, tente de trouver sa place dans un monde où les gens sont souvent plus méchants que les bêtes.

4- Lune noire

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Antonia Fotaras, Giorgio Belli, Manuela Mandracchia, Roberto De Francesco, Federica Fracassi

Parcelle: Dans l’Italie du XVIIe siècle, une sage-femme adolescente accusée de sorcellerie doit choisir entre l’accomplissement de son puissant destin et un seul amour.

3- Les innocents

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Sorcha Groundsell, Guy Pearce, Percelle Ascott, Katie Clarkson-Hill, Gjevat Kelmendi, Sergej Onopko

Parcelle: Lorsqu’un couple d’adolescents s’enfuit de la maison de leurs parents, leur don extraordinaire libère des forces puissantes qui cherchent à les diviser à jamais.

2-Maudit

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Katherine Langford, Sebastian Armesto, Shalom Brune-Franklin, Emily Coates, Billy Jenkins, Peter Mullan

Parcelle: Armée d’une épée légendaire et de pouvoirs mystérieux, la jeune rebelle Nimue s’associe à un mercenaire nommé Arthur dans le but de sauver son peuple.

1- Destin : La Saga des Winx

Année: 1

Saisons: 2

Protagonistes: Abigail F. Cowen, Danny Griffin, Hannah van der Westhuysen, Elisha Applebaum, Freddie Thorp, Precious Mustapha

Parcelle: Les fées fréquentent un pensionnat magique dans l’Autre Monde, où elles doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs magiques tout en naviguant dans l’amour, les rivalités et les monstres qui menacent leur existence même.

