Une ex accuse une maman qui commande des plats à emporter pendant que les enfants dorment, donc « elle n’a pas à partager » d’être une « mauvaise maman »

Avouons-le, en tant que parent, trouver le temps seul pour se livrer aux choses que vous aimez est un événement rare. Chaque fois que vous arrivez à vous détendre et simplement être devrait être célébré et pleinement apprécié.

Une femme s’est retrouvée en désaccord avec le père de ses enfants après qu’ils lui aient dit qu’elle avait décidé de prendre un repas sans eux pendant qu’ils dormaient.

La mère bouleversée s’est rendue sur le sous-reddit AITA (Am-I-The-A—hole) pour partager sa frustration face à la réaction de son ex face à sa décision de commander des plats à emporter après que ses enfants se soient endormis profondément.

Son ex lui fait honte d’avoir commandé des plats à emporter dans le dos de ses enfants.

Elle a dit aux lecteurs qu’elle avait quatre enfants et qu’après les avoir mis au lit, elle commandait elle-même de la nourriture à l’un des services de livraison de nourriture locaux. C’est un moment qu’elle attend avec impatience après une longue journée de travail et elle le fait pour profiter de sa nourriture sans avoir à la partager avec les plus petits.

La femme se réveille généralement avant ses enfants et se débarrasse de toutes les preuves, mais récemment, elle a été prise en flagrant délit.

Un matin, les enfants se sont réveillés avant leur mère et ont remarqué l’emballage du repas à emporter qu’elle avait pris la veille. Ils ont décidé de réveiller leur mère pour lui demander s’il en restait pour eux et elle leur a dit qu’il n’y en avait pas.

Ne pensant pas beaucoup à la conversation, le Redditor a déposé les enfants pour leur semaine habituelle chez leur père. Elle a été choquée lorsqu’il lui a envoyé un déluge de SMS l’accusant de « détourner » l’argent de la pension alimentaire qu’il envoie chaque mois.

Selon elle, « Il m’a également accusée d’être une mauvaise mère parce que je préfère commander de la nourriture pour moi seule sans penser à mes enfants qui étaient avec moi à ce moment-là et que j’aurais dû attendre qu’ils soient avec lui pour la nuit. .”

De toute évidence, le père avait quelques réflexions sur la façon dont la mère de ses enfants devrait les gérer lorsqu’ils sont sous son contrôle, ce qui n’est pas rare lorsqu’il s’agit de coparents.

La mère coupable a ressenti le besoin d’expliquer qu’après une journée éprouvante, elle avait besoin de quelque chose pour se sentir mieux et c’est généralement ce que fait la nourriture.

La mère de quatre enfants travaille dans une garderie où elle côtoie les enfants toute la journée. Il est concevable qu’en plus de s’occuper de ses propres enfants, elle ait le fardeau supplémentaire de s’occuper des enfants sur son lieu de travail et bien. Mais elle voulait aussi préciser qu’elle gagne son propre argent.

Elle a expliqué que le père de ses enfants lui donnait un total de 400 € par mois pour la pension alimentaire, mais achetait également des choses aux enfants au besoin. Les coparents n’ont pas d’ordonnance de pension alimentaire pour enfants en vigueur, mais l’arrangement a fonctionné jusqu’à présent.

La mère frustrée a également noté que la livraison de nourriture aurait coûté beaucoup plus cher si elle avait commandé pour tout le monde et que le partage de sa nourriture l’aurait obligée à s’en passer pendant que les enfants mangeaient.

De nombreux parents ne croyaient pas qu’elle avait tort et ont partagé leurs propres histoires de se cacher pour manger sans que les enfants ne tendent la main pour certains.

La femme a été votée à une écrasante majorité « pas le trou du cul » et de nombreux parents pouvaient s’identifier à sa situation, partageant des histoires de cachette dans le placard pour manger des M&Ms, des tiroirs cachés, des sacs de sport remplis de Thin Mints, et même cachant leur préféré. collations de leurs conjoints.

D’autres ont contesté le montant « dérisoire » de la pension alimentaire que le parent non gardien verse chaque mois. Une personne a commenté: « Ce mec doit fermer son trou et payer plus de soutien. »

Histoires liées de YourTango :

Élever un enfant est une entreprise coûteuse. Bien que cela varie selon les régions, une enquête réalisée en 2022 par Care.com a révélé qu’il en coûte en moyenne 221 € par semaine pour s’occuper de chaque enfant. Et cela ne tient pas compte des coûts cachés qui apparaissent.

La coparentalité peut être difficile. Lorsque deux personnes ont des points de vue différents sur la façon de s’occuper de leurs enfants communs, il est préférable d’agir avec grâce, une bonne communication et une bonne compréhension si les choses doivent se dérouler sans heurts.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.