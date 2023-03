Billie Eilish revient sur son expérience Swarm dans une série de publications Instagram touchantes

Il semble que le Mois de l’histoire des femmes se termine sur un sommet meurtrier alors que le public a acquis une nouvelle obsession dans la comédie d’horreur sombre inspirée de Beyhive Essaim. Magnifiquement barré par une performance tordue de Dominique Fishback en tant que tueur en série prolifique Dre, la série est rapidement devenue tendance sur les réseaux sociaux après sa chute surprise jeudi dernier – un jour plus tôt que prévu. Comme si le buzz grouillant entourant le projet ne pouvait pas devenir beaucoup plus fort, le gagnant d’un Grammy Billie Eilish a surpris les fans jeudi dernier avec un clip d’elle dans la série via les réseaux sociaux avant la première inattendue de la série. Son rôle de leader envoûtante et culte Eva a marqué les débuts d’actrice de la chanteuse. Cependant, vous ne pourriez probablement pas dire compte tenu de la façon dont elle a résisté à Fishback formé au théâtre dans leurs scènes partagées. Alors que l’attention des médias et le public restent bloqués sur EssaimEilish a réfléchi à son expérience de tournage et à son entrée en scène dans une succession de publications Instagram le week-end dernier.

Le premier message de samedi est un dépôt de photos avec des photos des coulisses de son passage sur le plateau de Swarm. Le post de 10 photos comprend plusieurs photos avec Fishback qu’elle considère comme « son idole » dans la légende. Il y a aussi un aperçu de la magie du cinéma impliquée dans la réalisation d’Eva, qui comprenait l’installation de sa perruque blonde sablonneuse et l’application de la cicatrice de marque qu’elle et ses membres de la secte possèdent.

Dans le message, elle crie au co-créateur Donald Glover, remerciant le cinéaste-musicien extraordinaire de l’avoir aidée à être l’artiste et la personne qu’elle est aujourd’hui. De plus, elle a offert des fleurs à la co-créatrice et showrunner Janine Nabers et Ibra Ake, la co-scénariste et réalisatrice de « Running Scared », l’épisode dans lequel Eilish a été présenté. Sa déclaration complète de la publication Instagram est la suivante :

« :’) mai dernier. tellement de joie mannnnn @domfishback tu es mon idole », Eilish a sous-titré une légende Swarm Instagram au cours du week-end. « Regarder dom faire son putain de truc a été l’une des expériences les plus incroyables de ma vie. cette fille est f * cking incroyable. te chérira pour toujours dom t’aime tellement. Je me sens tellement honoré de faire partie de quelque chose de si spécial, entouré de PERSONNES si spéciales. @donaldglover si ce n’était pas pour vous, je ne serais pas l’artiste ou la personne que je suis aujourd’hui. @ibraake & @janinenabers, vous m’épatez. ne peux vraiment pas croire ma réalité parfois. DIFFUSEZ « ESSAI » !! @swarmonprime [three bumblebee emojis]”

Découvrez le message sincère avec des photos exclusives des coulisses de l’époque d’Eilish Essaim.

De plus, Eilish a partagé une autre série de photos le lendemain de son époque Essaimmontrant une Eva blessée et ornée de sanguine.





Le personnage Eerie Swarm de Billie Eilish a des liens réels

Plusieurs de Essaim les épisodes s’ouvraient sur une déclaration qui disait: «Ce n’est pas une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, ou des événements réels, est intentionnelle. En fin de compte, les co-créateurs Janine Nabers et Donald Glover s’est inspiré de plus que de simples expériences de la vie réelle du standom de Beyoncé lors de la création de la série.

Dans une exclusivité THR, Nabers mentionne que le personnage de Billie Eilish, Eva, et ses partisans ont un lien réel avec le culte adjacent à Hollywood NXIVM, une organisation de premier plan entre 2016 et 2018 avant l’inculpation de Keith Raniere. Le comportement d’Eva – d’enchanteresse à manipulatrice menaçante – a été entièrement inspiré par le leader de NXIVM, Raniere. En plus de parler de l’inspiration réelle de Essaim culte entièrement féminin, Nabers a poursuivi en expliquant la signification du culte dans la série.

« Il y a un culte qui existait dans le monde qui était très important à cette époque [referencing NXIVM] et c’est le genre d’élément de vrai crime dans cet épisode. Et je pense que quand les gens pensent à l’idée d’artistes ou de célébrités, il y a cette idée de penser au culte de Taylor Swift, ou au culte des Beatles ou autre. Ce qui nous intéressait vraiment, c’était juste de voir quelqu’un qui vénère à l’autel de «quelque chose» et (d’explorer) cette idée de ce qu’est le culte de l’esprit.

Les sept parties de Essaim sont actuellement disponibles en streaming exclusivement via Prime Video.