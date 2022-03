Regardez la bande-annonce officielle de Top Gun : Maverick avec le retour de Tom Cruise

Paramount Pictures

L’acteur qui a joué Pete Mitchell dans le film des années 1980 est prêt à voler à nouveau pour la Marine. La production sortira en salles en mai.

©IMDBLe film arrivera le 26 mai.

En 1986, meilleur pistolet est venu au cinéma et a donné l’un des personnages les plus emblématiques de la carrière de Tom Croisière: Pierre Mitchell. A cette occasion, l’acteur Mission impossible il s’est mis dans la peau d’un pilote d’avion rebelle qui rêvait d’être le meilleur de l’US Navy, main dans la main avec sa compagne OIE. Un quart de siècle plus tard, la suite de cette production sortira en salles par primordial.

Avec le titre de Top Gun : Maverickla suite du premier film a été annoncée de manière inattendue en 2010, avec Tony Scott et Tom Cruise s’unir pour réaliser cette suite. Cependant, le suicide du réalisateur a fait que le projet est resté en Etre prêtjusqu’à ce qu’en 2017 il soit confirmé Joseph Kosinski en tant que personne chargée de porter les fils de ce nouveau film. Après quelques retards causés par la pandémie, il sera vu sur grand écran dans la dernière semaine de mai.

ce jour, primordial a publié la bande-annonce officielle de Top Gun : Maverickoù les nouveaux personnages joués par Miles Teller et Jon Hamm. De plus, la connexion de Val Kilmer avec le film : son personnage sera chargé de dire du bien de Pierre Mitchell si bien que la marine lui offre une nouvelle opportunité et l’appelle, cette fois, en mentor.

De toute évidence Mitchell il est un rebelle total et ne veut rien avoir à faire avec des emplois de bureau ou sur le continent. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, il embarquera bientôt dans son avion pour montrer que ses compétences sont toujours d’actualité. A cette occasion, il devra débattre avec son passé, puisqu’un de ses nouveaux disciples sera Bradley BradshawTellerle fils du défunt Oie (Anthony Edwards). Vous pouvez voir les progrès officiels sur ces lignes.

La mort tragique de Tony Scott

En août 2012, la tragique nouvelle est tombée que le directeur de meilleur pistolet, Tony Scott, s’était suicidé en sautant du pont Vincent Thomas à San Pedro, Los Angeles. Selon les différents rapports, le réalisateur a laissé une note avant de se suicider, bien que son contenu n’ait jamais été divulgué. Pendant un certain temps, on a supposé qu’il avait eu un cancer et cela l’avait conduit à prendre la décision radicale, mais cela a été nié par son frère, Ridley Scottqui a déclaré que la décision de son frère semblait « inexplicable ». Il convient de noter qu’un rapport médico-légal a rapporté que des traces d’antidépresseurs et de somnifères ont été trouvées dans son sang. À ce jour, les raisons de son saut restent un mystère.

