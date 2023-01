RBD vend des concerts et annonce de nouvelles dates: quand et combien coûtent les billets au Mexique

RBD

Le groupe a annoncé de nouvelles dates dans des villes comme Los Angeles, Mexico et Monterrey.

Dans pratiquement quelques minutes après les billets généraux pour le Concert RDB, billets vendus pour les villes de Guadalajara et de Mexicomais tout n’est pas perdu pour les fans, car le groupe a déjà annoncé de nouvelles dates et ici nous vous disons Quand se produiront-ils et combien coûteront les billets?.

anahí, Douce Marie, Maite Perroni, Christian Chávez Oui Christophe Von Uckerman ajouté plus de dates après avoir vendu plus de 800 000 billets sur tous les marchésselon un communiqué du #RoyRebeldeTour dans lequel il est souligné que A vendu plus de 20 concerts en Amérique.

« Des billets pour des lieux comme le Madison Square Garden, ainsi que des stades au Mexique, au Texas, en Californie, à Chicago et au Brésil se sont vendus « à la vitesse de la lumière »‘ », indique le communiqué. Rien qu’au Mexique, des files d’attente virtuelles ont été enregistrées avec plus de 275 000 personnes n’attendant que les préventes.

Et ce n’est pas surprenant, car Loin des projecteurs depuis 15 ans, le groupe fait appel à la nostalgie et a une nouvelle fois pris sa place au sommet de la pop latino. « C’est un rappel de la force vitale que RBD continue d’être dans la musique et la culture du monde (…) Il n’y a pas de précédent pour une tournée latino avec une telle demande, ce qui positionnera sans aucun doute RBD comme l’un des plus grands groupes live de la décennie.« , approfondit le propos.

+ A quand les nouvelles dates et combien coûtent les billets ?

Des billets pour des dates déjà épuisées, comme le 24 novembre à Monterrey ; le 26 novembre à Guadalajara ; et le 1er décembre dans CDMX, ils ont offert billets de 600 € à 4 380 €, donc pour les nouvelles dates, des prix similaires sont attendus. Les billets comprennent diverses offres allant de 840 €, 960 €, 1 164 €, 1 500 €, 2 544 €, 3 129 € Oui 3 588 € même ceux qui dépassent 4 000 €.

Les nouvelles dates en inclure un dans Los Ágenes, le 18 octobre; Sao Paulo, les 16 et 18 novembre; Monterrey, le 23 novembre; Oui Mexico, 2 et 3 décembre.

