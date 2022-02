Dying Light 2 : Ce sont les emplacements de toutes les anomalies GRE dans le jeu de zombies – procédure pas à pas

Dans Lumière mourante 2 est votre plus grande force dans la lutte pour la survie votre agilité. Cependant, parfois vous ne serez pas utiliser votre arsenal d’armes se déplacer, disons dans le Anomalies GRE. Ce sont des domaines spéciaux que nous aimerions vous présenter plus en détail ci-dessous.

Que sont les anomalies GRE ?

Bien que le jeu de zombies n’explique pas exactement ce qu’est exactement le GRE, cette mystérieuse organisation semble être avec l’apparition du virus être lié. Ils pointent aussi cela 12 anomalies dites GRE qui sont dispersés partout dans le monde du jeu.

Ceux-ci sont missions secondaires facultatives, qui s’adressent principalement aux joueurs expérimentés et ne peuvent être lancés que la nuit. C’est parce que les revenants se cachent dans ces zones jalonnées. En plus des Shadowhunters, ce sont les adversaires les plus puissants de Dying Light 2. Vous devez les vaincre pour réussir les quêtes et recevoir votre récompense (Inhibiteur).

Ce sont les emplacements des 12 anomalies GRE

Comme chez nous petit guide de sécurité on repart cette fois dans le Vieux Villedor, qui se compose de quatre quartiers, et le centre, qui compte au total huit quartiers.

Les revenants des anomalies GRE sont des adversaires particulièrement coriaces © Techland

Centre de Houndfield (anomalie GRE CA-22)

(anomalie GRE CA-22) Au sud de la gare centrale à Quarry End (anomalie GRE CA-01)

(anomalie GRE CA-01) Bord est de la Trinité (anomalie GRE CA-05)

(anomalie GRE CA-05) Centre du centre-ville (anomalie GRE CA-79)

(anomalie GRE CA-79) Au nord-ouest de la garnison (anomalie GRE CA-78)

(anomalie GRE CA-78) Ouest de Garnison en dehors du district (anomalie GRE CA-67)

en dehors du district (anomalie GRE CA-67) Centre de Garnison (anomalie GRE CA-55)

(anomalie GRE CA-55) À l’ouest du barrage inférieur d’Ayre (anomalie GRE CA-34)

(anomalie GRE CA-34) Centre du barrage inférieur d’Ayre (anomalie GRE CA-23)

(anomalie GRE CA-23) Au nord des terres perdues de Newfound (anomalie GRE CA-56)

(anomalie GRE CA-56) Centre de l’île Saint-Paul (anomalie GRE CA-91)

(anomalie GRE CA-91) Au nord-ouest du quai (anomalie GRE CA-83)

Ceci nous amène à la fin de notre petit guide. Il est important que vous lors de ces missions uniquement concentré sur les revenants. Une fois que vous les aurez vaincus, la quête sera terminée avec succès. Au fait, si vous avez terminé avec succès les 12 anomalies GRE, vous recevrez une récompense supplémentaire le trophée/succès du revenant.

Dying Light 2 Stay Human est depuis le 4 février 2022 Disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.