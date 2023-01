5 séries similaires à Pretty Little Liars à regarder en streaming

Jolies petites menteuses Il s’agissait d’une série diffusée entre 2010 et 2017, basée sur le roman du même nom de Sara Shepard. Sa prémisse est centrée sur quatre filles et amies proches du lycée dont l’amitié s’effondre après la disparition de leur chef. Un an après avoir été séparés, ils sont réunis lorsqu’ils commencent à recevoir des messages d’un personnage mystérieux nommé « A » qui menace de révéler leurs secrets les plus personnels. Si vous vous considérez comme un vrai fan de cette fiction, nous vous apportons ici d’autres propositions intéressantes similaires sur les services de streaming.

+5 séries similaires à Pretty Little Liars en streaming

5- Le journal des vampires

Année: 2009

Créé par: Kevin WilliamsonJulie Plec

Protagonisée par: Ian Somerhalder, Nina Dobrev, Paul Wesley, Candice Accola, Kat Graham, Michael Trevino, Kayla Ewell, Steven R. McQueen, Matthew Davis

Terrain: Dans la lignée de « Twilight » et « True Blood », il raconte l’histoire d’une adolescente qui tombe amoureuse de deux frères vampires (un bon et un méchant), qui se battent pour l’âme de la jeune fille et celle de ses amis et de sa famille. .

Disponible en: Amazon Prime Vidéo / HBO Max

4- Une fille bavarde

Année: 2007

Créé par: Josh Schwartz, Stéphanie Savage

Protagonisée par: Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, Taylor Momsen, Ed Westwick, Kelly Rutherford, Connor Paolo

Terrain: Une jeune femme, surnommée « Gossip girl », raconte sur son blog les expériences de ces deux habitants du quartier Upper East Side de New York, ainsi que de leurs amis Dan et Jenny, qui bien qu’ils n’appartiennent pas aux mêmes cercles sociaux, ils partager amitié et confidences avec Serena et Blair.

Disponible en: HBO Max

3 – Teen Wolf

Année: 2011

Créé par: Jeff Davis

Protagonisée par: Tyler Posey, Crystal Reed, Dylan O’Brien, Colton Haynes, JR Bourne, Tom Choi, Holland Roden, Melissa Ponzio

Terrain: Scott McCall est un joueur de crosse de 16 ans. Une nuit, alors qu’il se promène dans les bois à la recherche d’un cadavre, il est attaqué par un loup-garou. Bien qu’il survive, il a mordu la créature. Petit à petit, Scott commence à remarquer des changements dans son corps et à acquérir de nouvelles capacités.

Disponible en: Netflix

2- Femmes au foyer désespérées

Année: 2004

Créé par: Marc Cerise

Avec : Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Nicollette Sheridan, Ricardo Chavira, Steven Culp

Terrain: Il suit la vie de cinq femmes au foyer, traversant leur vie domestique tout en révélant divers mystères sur leurs maris, amis et voisins. Le ton et le style de la série combinent des éléments de drame, de comédie, de mystère, de feuilleton, de farce et de satire.

Disponible en: Étoile+

1- Mort pour moi

Année: 2019

Créé par: Liz Feldman

Protagonisée par: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Ed Asner, Diana-Maria Riva, Max Jenkins, Lynn Andrews III, Suzy Nakamura

Terrain: Une veuve enragée à la recherche de la personne responsable de l’écrasement de son mari se lie d’amitié avec une femme excentrique et optimiste qui n’est pas exactement ce qu’elle semble être.

Disponible en: Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?