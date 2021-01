Samsung Neo QLED 8K: voici comment sont les téléviseurs pour 2021 avec la technologie Mini LED, un design sans bordure et un processeur «  Neo Quantum  »

La technologie QLED donne à cette 2021 un bond de qualité avec l’arrivée de la Mini LED. Samsung présente ses téléviseurs Neo QLED 8K, la nouvelle génération de ses téléviseurs les plus avancés avec une résolution 8K, la conception sans bordure « Infinity One » et l’utilisation des nouveaux processeurs « Neo Quantum », pour profiter des avantages de qualité d’image qu’ils apportent les nouveaux panneaux avec technologie Mini LED.

Ce sont les caractéristiques que l’on retrouve dans nouveaux téléviseurs Samsung Neo QLED 8K pour 2021. Une rénovation qui met l’accent sur les possibilités de la Mini LED, une technologie sur laquelle Samsung pariera avec la MicroLED, réservée à quelques modèles.

Samsung QN900, QN800 et QN700: découvrez la nouvelle gamme Neo QLED 8K

La gamme de téléviseurs QLED 2021 présente la technologie Mini LED pour la première fois. Face à ce changement, Samsung renomme ses modèles sous la nouvelle gamme Neo QLED. Avec la Mini LED, Samsung remplace les panneaux LED traditionnels par des couches permettant une meilleur contrôle de la lumière, avec un niveau jusqu’à 40 fois inférieur à celui des panneaux LED habituels, comme l’explique l’entreprise.

La technologie Neo QLED augmente l’échelle de luminance à 12 bits avec 4096 pas. En pratique, il s’agit d’une amélioration des zones sombres pour les rendre plus sombres et pour donner une plus grande luminosité dans les scènes lumineuses. Avec cela, en plus de la nouvelle prise en charge de HDR10 + adaptatif, Samsung souhaite obtenir une expérience HDR plus précise.

Pour gérer cette image, Samsung présente également le nouveau processeur «Neo Quantum», qui promet d’améliorer la luminosité et le niveau de contraste de chaque scène, quelles que soient les conditions ambiantes. Le processeur Quantum utilise jusqu’à 16 réseaux de neurones différents pour optimiser la mise à l’échelle du contenu 4K et 8K.

En plus des nouveaux modèles 4K, Samsung présente cette année trois nouveaux téléviseurs à résolution 8K: les nouveaux Samsung Neo QLED QN900, QN800 et QN700.

Le modèle Samsung Q700 introduit une résolution 8K dans le milieu de gamme. Le constructeur sud-coréen veut continuer à parier sur cette résolution et pour la première fois, en 2021, nous aurons la possibilité d’acquérir un téléviseur 8K dans une série qui ne figure pas directement parmi les modèles les plus premium. Dans un second temps, nous trouvons le nouveau Samsung Q800, avec un design ultra-mince et avec des technologies pour améliorer les angles de vision et éviter les reflets.

Nous avons enfin le nouveau Samsung Neo QLED 8K Q900, le téléviseur phare de Samsung pour 2021. Le nouveau modèle arrive avec un design « Infinity One » sans frontières, soulignant le design avec lequel il nous a déjà surpris l’année dernière, et un son 6.2.2 est ajouté pour obtenir un son immersif qui correspond au reste des spécifications.

Le nouveau 2021 Neo QLED 8K arrive avec des fonctionnalités audio telles que son dynamique de ‘Object Tracking Sound’ (OTS) Pro, pour faire correspondre le son au mouvement des objets sur l’écran et la technologie «SpaceFit Sound», qui analyse l’environnement physique du téléviseur pour s’adapter à l’espace.

Concernant les téléviseurs 8K, l’Association 8K (8KA) a récemment mis à jour sa certification pour faciliter le développement des téléviseurs avec cette résolution et tenter d’accélérer leur arrivée. Samsung estime que 8K est « prêt pour Prime Time en 2021 » et il donne trois piliers à titre d’exemple: l’enregistrement de contenu sur des appareils mobiles comme le Note 20, l’association avec des diffuseurs comme BT Sports ou les consoles vidéo de nouvelle génération.

Dans le cadre de ses initiatives environnementales, les téléviseurs Samsung pour cette 2021 arriveront avec un télécommande rechargeable avec alimentation solaire ou USB. Ils n’oublient pas non plus l’accessibilité, où les nouveaux modèles auront des améliorations dans les sous-titres, le zoom pour la langue des signes et l’audio multi-sortie. Pour les connexions, Samsung présente un One Connect redessiné, avec un look plus mince.

Au niveau logiciel, les téléviseurs Neo QLED sont équipés de Samsung Health intégré, la fonction Super UltraWide GameView pour optimiser les jeux en fonction de l’aspect de l’écran du téléviseur, «PC sur TV» pour connecter l’ordinateur au téléviseur sans fil et accéder à l’application Google Duo, pour passer des appels vidéo via une caméra USB.