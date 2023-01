L’acteur de MCU Hercules, Brett Goldstein, a révélé les façons improbables dont il pourrait battre Thor de Chris Hemsworth

Hercule acteur Brett Goldstein a récemment révélé deux façons improbables que son personnage Hercules pourrait potentiellement battre de Chris Hemsworth Thor dans l’univers cinématographique Marvel. Auparavant l’année dernière Thor : Amour et tonnerre, Marvel Studios a surpris le public avec l’introduction d’Hercule de Goldstein. Goldstein est apparu comme la figure emblématique de la scène post-générique du film où il a juré de tuer Thor de Hemsworth comme une promesse à son père Zeus (joué par Russell Crowe).





L’apparition inattendue de Goldstein signifie qu’une rencontre entre Hercule et Thor se produira probablement à l’avenir, ce qui a déclenché un débat parmi les fans pour savoir qui gagnerait le combat. Pourtant, avec Hercule n’ayant que quelques secondes de temps d’écran, la rencontre potentielle de ces deux dieux Marvel est tout ce que les fans savent jusqu’à présent sur l’avenir d’Hercule.

FILM VIDÉO DU JOUR

Récemment lors d’un entretien avec le Heureux Triste Confus podcast, Goldstein a révélé les deux façons improbables dont son personnage Hercule pourrait potentiellement battre le dieu du tonnerre dans le MCU. En prévision des deux dieux s’affrontant, l’acteur a donné une réponse inattendue.





Brett Goldstein a plaisanté sur la puissance de son personnage d’Hercule

Films des studios Walt Disney

Initialement, lorsqu’on lui a demandé si son personnage pouvait battre Thor de Hemsworth, le Ted Lasso La star a offert une réponse humoristique et a plaisanté sur la force et la puissance d’Hercule. Le nouvel acteur du MCU a noté que Thor avait d’énormes muscles, ressemblait à un dieu et était incroyablement charmant. Bien que l’acteur ait semblé quelque peu perplexe quant aux avantages que son personnage, Hercule, aurait dans un combat contre son rival, Goldstein a déclaré que le fait qu’il ait plus de poils et qu’il soit meilleur pour jurer pourrait potentiellement l’aider à vaincre Thor.

Goldstein a déclaré: « C’est un grand garçon, n’est-ce pas, en toute humilité, c’est un grand garçon. Mais a-t-il des muscles énormes? Oui, il en a. Attendez, attendez une seconde. A-t-il un charisme incroyable incroyable? Oui. A-t-il la capacité de ressembler à un dieu ? Oui… Poils sur le corps. C’est peut-être comme ça que j’ai battu Thor… Ouais, ce n’est pas un jureur. Il ne saurait pas quoi faire. Ça lui ferait peur . »

Pourtant, bien que le combat prévu de la paire ne se résume probablement pas à des poils ou à des jurons, il convient de noter que dans les bandes dessinées, Hercule et Thor ont des pouvoirs similaires. Les deux ont une super force comme pouvoir principal, et Hercule est considéré comme l’un des dieux olympiens les plus puissants, qui sont égaux en puissance aux Asgardiens. Hercule a également des capacités de régénération avancées et est pratiquement invulnérable. Bien sûr, une date officielle pour un affrontement épique entre la paire reste à déterminer.