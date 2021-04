Les fans ont choqué que Kevin McCallister et London Tipton aient eu un bébé

Et tandis que les gens se sont rassemblés pour féliciter l’heureux couple pour la naissance de leur petit garçon Dakota Song Culkin, d’autres acceptent toujours le fait que deux de leurs personnages préférés d’enfance – Seul à la maison très propre Kevin McCallister et La vie de suite de Zack & Cody’s London Tipton – sont en couple.

Un autre a dit: « Attendez … Kevin et London … sont ensemble? Et vient d’avoir un bébé? Et personne ne m’en a parlé? »

Elle a écrit: « Joyeux 40e anniversaire à cet être magique. Je pourrais m’asseoir ici et écrire sans cesse sur à quel point vous êtes merveilleux, gentil, aimant, authentique, loyal, honnête, brillant et hilarant, et à quel point je suis reconnaissante de pouvoir partager et fais ce truc de la vie avec toi.