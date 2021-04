Sony renforce son lecteur eSports en faisant de la console PS5 la console officielle de la NBA 2K League

Bien que cela soit passé sous le radar dans des communautés comme Pousser le carré, Sony fait une forte impulsion dans le secteur des eSports. La chaîne YouTube de la société regorge de diffusions quotidiennes en direct, Gran Turismo Sport est devenu l’un des jeux de compétition les plus réussis de l’industrie et l’organisation a récemment acquis le tournoi de jeu de combat EVO.

Et maintenant, tout comme avec la Call of Duty League, la société a signé un accord pour faire de la PlayStation 5 la console officielle de la NBA 2K League. Selon un article du blog PlayStation, il s’agit d’un partenariat pluriannuel qui débutera en mai alors que la quatrième saison de la compétition se terminera: «Vous verrez les 23 équipes de la NBA 2K League et les 138 joueurs de la ligue s’affronter sur PS5 pendant les matchs et les événements.

Étant donné que PlayStation a également des droits marketing sur NBA 2K21, cet accord est logique. Et en plus de sponsoriser la NBA 2K League, le fabricant organisera ses propres tournois et compétitions dans le jeu, avec divers prix à gagner. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de participer ici.

Sony voit définitivement l’eSport comme une grande opportunité de croissance, et il aligne fortement sa marque sur certaines des plus grandes compétitions et franchises actuellement. Il sera intéressant de voir s’il crée d’autres jeux de première partie axés sur l’eSport pour compléter GT Sport et MLB The Show 21; Le prochain spin-off multijoueur de Naughty Dog, The Last of Us, semble certainement pouvoir devenir un candidat potentiel pour le jeu compétitif.