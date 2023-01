Jeff Davis parle de son redémarrage de la série de science-fiction Æon Flux

Comme l’a noté Collider, l’exécution de tout type de redémarrage télévisé, de série de relance ou d’adaptation n’est pas une tâche facile. De même, en ce qui concerne les classiques, il peut être difficile pour un créateur d’amener les fans fidèles d’une série à monter à bord d’une réinvention d’un monde qu’ils considèrent comme intouchable. Il n’est donc pas surprenant que Jeff Davis est bien conscient de la pression à laquelle il est confronté pour redémarrer la légendaire série de science-fiction Flux d’éon. L’émission animée originale de Peter Chung a été diffusée sur MTV de 1991 à 1995 et racontait l’histoire d’un agent secret naviguant dans un avenir dystopique où le monde est tombé dans le chaos.





Récemment, lors d’une interview avec Christina Radis de Collider, la créatrice de Teen Wolf a discuté de ses plans pour redémarrer la série animée. Davis a également révélé qu’il prévoyait de rester fidèle à la vision originale de Chung pour Flux d’éon.

Jeff Davis a dit qu’il savait que « les gens vont venir me chercher avec des fourches »

Davis a déclaré: « Avec tout projet qui est un redémarrage ou un remake, vous ne pouvez pas vous inquiéter de ce que les anciens fans vont penser. Vous devez être fidèle au matériel source, d’une manière qui soit fidèle à votre propre vision artistique. Si vous venez sur un projet comme ça, oui, je sais que ce seront des critiques. Je sais que les gens vont venir me chercher avec des fourches et dire: « Ce n’est pas le flux Æon de mon enfance. » «

Il a poursuivi : « Tu t’en fiches. Tu dois raconter l’histoire que tu veux raconter. Alors, c’est ce que je fais avec. Je suis un grand fan de la série télé. J’adorais ça, quand j’étais enfant . Donc, vous y verrez de l’inspiration, mais vous verrez aussi des changements parce qu’il doit devenir un spectacle qui a du sens, et pas seulement un beau morceau d’avant-garde de cinq minutes. »

Auparavant, un remake en direct de Flux d’éon est sorti en 2005. Le film mettait en vedette Charlize Theron et a reçu une mauvaise réponse des téléspectateurs, ne gagnant que 39% sur le score d’audience de Rotten Tomatoes. Le remake a également été critiqué pour sa représentation de la série de Chung.

En plus de son prochain redémarrage d’Æon Flux, Davis a également la nouvelle série télévisée Wolf Pack, qui a été créée aujourd’hui sur Paramount +. Au cours de leur entretien, Davis a révélé ses réflexions sur une autre série de loups-garous après son émission très populaire Teen Wolf.

Il a dit : « C’est drôle, beaucoup de gens posent la question : ‘Où te vois-tu dans 10 ans ?’ Je réponds toujours la même chose, c’est-à-dire que je ne sais pas ce que je fais dans 6 mois. Cette affaire est si volage et si tumultueuse qu’on ne sait jamais vraiment. Je prendrai ce qui est devant moi. Je suis vraiment enthousiasmé par mon prochain projet Paramount +, qui est Æon Flux, l’adaptation de l’anime MTV, et raconter une histoire de science-fiction. Même si j’aime être le loup-garou, il y a d’autres genres à explorer. Mais je J’adore ces histoires aussi. Après 100 épisodes de Teen Wolf, j’ai dit : « Je ne ferai plus jamais une autre histoire de loup-garou ». Je me suis bien trompé. »