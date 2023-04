5 séries similaires à LOVE ALARM à regarder sur NETFLIX qui vont vous le faire oublier

in

Netflix

Alarme d’amour C’est l’un des k-dramas les plus importants de Netflix, mais il a pris fin. Ne manquez donc pas ces 5 séries similaires qui vous le feront oublier.

©NetflixAlarme d’amour

En 2021, les fans de les drames k Ils ont de nouveau été enthousiasmés par la première de la deuxième saison de Alarme d’amour. La série, qui a lancé sa première édition en 2019, est devenue une véritable fureur et ses nouveaux épisodes l’ont suivie avec succès. Cependant, ils étaient les derniers de l’histoire.

Ouais! Tu dois t’en souvenir Alarme d’amour Il a été annulé et s’est terminé dans sa deuxième partie malgré le fait que de nombreux fans n’étaient pas d’accord avec sa fermeture.. Mais, la vérité est que pour ne pas manquer cette production, Netflix a des séries similaires dans son catalogue. Connaissez-les.

5 séries similaires à LOVE ALARM à regarder sur NETFLIX :

5. Mon premier vrai amour :

Cette histoire d’amour contient un total de deux saisons de huit épisodes chacune dans lesquelles la romance est le protagoniste. Émouvant et subtil, il est l’un des plus proches de Alarme d’amour.

Synopsis officiel : Par hasard et circonstances, Yun Tae-o ouvre les portes de sa maison à un groupe d’amis. Et les portes de son cœur aux enchevêtrements de l’amour et de l’amitié.

Bande annonce officielle:

4. Cette année-là :

L’histoire d’amour et de dépassement des protagonistes ressemble beaucoup à celle de Alarme d’amour. Bien que, à cette occasion, il n’ait pas d’application au milieu. Et, pour l’instant, il ne contient qu’une seule saison.

Synopsis officiel : Des années après avoir tourné un documentaire viral à l’école, deux ex-amants en conflit sont de retour devant la caméra… et face à face.

Bande annonce officielle:

3. L’amour est le but :

Dans Alarme d’amour, les protagonistes sont de classes sociales différentes mais l’amour triomphe toujours de tout. Et la même chose se produit dans cette série.

Synopsis officiel : Lorsqu’un traducteur de sous-titres entre dans sa vie, une star de la piste décide finalement de dévier de sa trajectoire et de suivre son propre chemin et son cœur.

Bande annonce officielle:

2. C’est normal de ne pas aller bien :

S’il y a quelque chose qui enseigne Alarme d’amour c’est que parfois aimer c’est aussi lâcher prise. Et cette production montre clairement, à son tour, qu’il est normal de ne pas aller bien.

Synopsis officiel : Le carrefour de la vie d’un auteur de livres pour enfants antisocial et d’un assistant psychiatrique dévoué ouvre la voie la moins attendue vers la guérison émotionnelle.

Bande annonce officielle:

1. Bonjour, mon amour :

C’est l’une des séries les plus similaires à Alarme d’amour. Il est sorti en 2020 et, pour le moment, il a une saison de 12 épisodes captivants.

Synopsis officiel : Une femme seule découvre un amour inattendu en nouant un lien avec un hologramme humain identique à son créateur.

Bande annonce officielle:

